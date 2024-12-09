Робота із горем, побудова стосунків та взаємодія з ветеранами. Психолог Ілля Бачурін розповідає, які інструменти вигаданих терапевтів серіалу «Правдива терапія» корисні у реальності

«Правдива терапія» – одне з найпопулярніших шоу 2024 року із оцінкою у 97% на Rotten Tomatoes. Серіал описує роботу каліфорнійської клініки когнітивно-поведінкової терапії, його головні герої – психологи та їхні клієнти. Які прийоми з арсеналу спеціалістів можуть бути корисними українцям?

Психолог Джиммі Лерд переживає втрату. Його дружина загинула в аварії, і Лерду не вдається це прожити. Він зловживає алкоголем та наркотиками, відчужується від доньки й починає порушувати правила терапевтичної етики – встановлює особисті стосунки з клієнтами та щиро каже їм, що думає. Один із пацієнтів Лерда навіть починає з ним жити.

«Правдива терапія» виходить на Apple TV з 2023 року. Другий сезон, остання серія якого вийде 25 грудня, має оцінку 97% на Rotten Tomatoes та 8,0 – на IMDB.

Чим комедія подобається критикам та глядачам? Навколо Лерда – екосистема з друзів. Його ментор Пол, колега та подруга Габі, донька Елісон, сусідка Ліз. «Стосунки між персонажами теплі, глибокі, добрі, – каже психолог Ілля Бачурін. – А спілкування – усвідомлене, турботливе і показує, як працюють деякі психологічні принципи».

«Один з меседжів серіалу – стосунки терапевтичні, – каже психолог. – Іноді – більше, ніж кушетка психолога»

На прохання Forbes Ukraine Бачурін подивився два сезони «Правдивої терапії». Що здивувало його у серіалі? «Все відбувається у центрі когнітивно-поведінкової терапії, але когнітивно-поведінкової терапії там дуже мало», – говорить Бачурін. Наприклад, експериментальний підхід головного героя, який передбачає надзвичайно високий рівень саморозкриття терапевта, абсолютно нетиповий для КПТ.

Але деякі із прийомів та інструментів, які використовують Лерд та його колеги, дійсно працюють. Які з них корисні – та для чого?

«Тріада Роджерса». Як будувати підтримуючі стосунки

«Один з меседжів серіалу: стосунки можуть бути терапевтичними, – каже Бачурін. – Іноді більше, ніж кушетка психолога. Люди лікуються у відносинах з іншими».

Взаємини між героями «Правдивої терапії» виглядають так, ніби побудовані на концепції «тріада Роджерса». Ця теорія американського психолога Карла Роджерса описує основні умови, необхідні для ефективної роботи з терапевтом. Але ці ж умови роблять більш підтримуючими будь-які стосунки.

Тріада складається із наступних складових.

Конгруентність – це щирість і гармонійність.

У взаєминах важливо поводитись відповідно до свого досвіду, ситуації та поведінки іншого, пояснює Бачурін. «Якщо хтось з ваших знайомих має спалахи гніву, а ви ніколи не покажете, що вам це неприємно – це неконгруентно», – каже психолог. Такі стосунки не розвиватимуть, адже в них не буде чесності.

У «Правдивій терапії» навіть сварки показані елегантно, вважає Бачурін. Персонажі кажуть одне одному – я злюсь на тебе, мені потрібен час, а не «я тебе ненавиджу».

Базове прийняття – здатність базово безоціночно приймати людину.

«У «Правдивій терапії» навіть сварки показані елегантно, – каже Бачурін. – Персонажі кажуть одне одному – «я злюсь на тебе, мені потрібен час», а не «я тебе ненавиджу».

Емпатія – здатність розділити почуття людини поруч.

Практично всі стосунки у шоу побудовані на принципах «тріади Роджерса» – наприклад, це помітно у відносинах головного героя та його ментора Пола Роудса. «Якщо дивитися серіал із фокусом на взаємодію персонажей, помітите: саме там відбувається все найцікавіше», – резюмує Бачурін.

Самоспівчуття. Як правильно горювати

Більшість персонажів серіалу проживають горе. Лерд втратив дружину, його ментору діагностували хворобу Паркінсона, а колега Габі Еванс проходить розлучення.

«Українцям потрібне знання про горювання, – переконаний Бачурін. – І це стосується не лише горювання за людиною, а й за будинком, домом, стосунками».

Практично всі стосунки у шоу побудовані на принципах «тріади Роджерса» – наприклад, це помітно у відносинах головного героя та його ментора Пола Роудса.

Важливий інсайт серіалу – втрата не є завершенням відносин. Джиммі та його донька Елісон немов продовжують спілкуватись із дружиною та мамою, яку втратили. «Людина вчиться жити по-іншому, але зберігає образ людей або речей, які втратила, – каже Бачурін. – З ними треба побудувати нові стосунки».

Інший корисний інструмент – «15 хвилин горювання». Навіть якщо ви намагаєтесь зробити так, щоб втрата не порушувала побуту та здатності працювати, варто створювати простір для горювання. «Потрібно дозволити собі горювати і виділити на це час: сьогодні з 6:30 до 7:00 я займусь самоспівчуттям – дивлюсь фотографії, плачу, – говорить Бачурін. – Цю техніку рекомендують для кращого проживання почуттів».

Ветерани повертаються. Як правильно з ними взаємодіяти

Один із головних героїв серіалу Шон – ветеран. Він повертається з фронту зі спалахами гніву та звертається за допомогою до Лерда. Такі спалахи притаманні людині із ПТСР, зазначає Бачурін.

Шон проявляє ризиковану поведінку – ввʼязується у бійки, звисає із водонапірної вежі. Але інших типових для ветеранів симптомів – флешбеків, проблем зі сном – він не показує, помітив Бачурін.

Один із головних героїв серіалу Шон – ветеран. Він повертається з фронту зі спалахами гніву та звертається за допомогою до психолога.

«Те, що говорить цей персонаж, схоже на те, що кажуть наші ветерани, – каже психолог.

Корисна ідея «Правдивої терапії» – для соціалізації ветеранів психіатрія з лікарень має перейти у спільноти. «Громади мають стати простором, у якому є можливості знайти і реалізувати себе, – говорить Бачурін. – Нам варто повчитись будувати такі приймаючі взаємодії і в організаціях, і у бізнесах». У серіалі Шон за допомогою Джиммі заводить нових друзів та відкриває власний кейтеринговий бізнес.

В історії Шона можна навчитись бути акуратними з людьми навколо: ми ніколи не знаємо, хто перед нами. «Зараз потрібно за замовчуванням ставитись до інших із глибокою, уважною обережністю», – наполягає Бачурін.

Ветеран Шон із підтримкою свого психолога Джиммі заводить нових друзів та відкриває власний кейтеринговий бізнес.

Інший інсайт – важливо, щоб ветерану при поверненні було з ким обговорити свій досвід. ПТСР розвивається рідше, коли люди спілкуються із кимось, хто проходить схожий шлях, говорить Бачурін. Третє – злети і падіння нормальні. «Якби після першого спалаху гніву Шона засудили, ланцюжок розвитку подій був би зовсім іншим», – пояснює психолог.

Останнє – якщо ветерана «заносить», йому потрібен зворотній звʼязок. «Важливо слухати і не казати «Я розумію, як ти», – каже Бачурін. – Набагато краще працює форма «я зовсім не знаю, як це, але дуже хочу тебе підтримати».