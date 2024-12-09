Работа с горем, построение отношений и взаимодействие с ветеранами. Психолог Иллья Бачурин рассказывает, какие инструменты выдуманных терапевтов сериала «Правдивая терапия» полезны в реальности

«Правдивая терапия» – одно из самых популярных шоу 2024 года с оценкой в 97% на Rotten Tomatoes. Сериал описывает работу калифорнийской клиники когнитивно-поведенческой терапии, главные герои – психологи и их клиенты. Какие приемы из арсенала специалистов могут быть полезны украинцам?
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Психолог Джимми Лэрд переживает потерю. Его жена погибла в аварии, и Лэрду не удается это прожить. Он злоупотребляет алкоголем и наркотиками, отчуждается от дочери и начинает нарушать правила терапевтической этики – устанавливает личные отношения с клиентами и говорит им, что думает. Один из пациентов Лэрда даже начинает с ним жить.
«Правдивая терапия» выходит на Apple TV с 2023 года. Второй сезон, последняя серия которого выйдет 25 декабря, получил оценку 97% на Rotten Tomatoes и 8,0 – на IMDB.
Чем комедия нравится критикам и зрителям? Вокруг Лэрда – эко-система из друзей. Его ментор Пол, коллега и подруга Габи, дочь Элисон, соседка Лиз. «Отношения между персонажами теплые, глубокие, добрые, – говорит психолог Илья Бачурин. – А общение – осознанное, заботливое и показывает, как работают некоторые психологические принципы».
По просьбе Forbes Ukraine Бачурин посмотрел два сезона «Правдивой терапии». Что удивило его в сериале? «Все происходит в центре когнитивно-поведенческой терапии, но когнитивно-поведенческой терапии там очень мало», – говорит Бачурин. Например, экспериментальный подход главного героя, предполагающий чрезвычайно высокий уровень самораскрытия терапевта, совершенно нетипичен для КПТ.
Но некоторые из приемов и инструментов, которые используют Лэрд и его коллеги, действительно работают. Какие из них полезны – и зачем?
«Триада Роджерса». Как строить поддерживающие отношения
«Один из месседжей сериала: отношения могут быть терапевтичными, – говорит Бачурин. – Иногда больше, чем кушетка психолога. Люди лечатся в отношениях с другими».
Взаимоотношения между героями «Правдивой терапии» выглядят так, будто построены на концепции «триада Роджерса». Эта теория американского психолога Карла Роджерса описывает основные условия, необходимые для эффективной работы с терапевтом. Но эти условия делают более поддерживающими любые отношения.
Триада состоит из следующих составляющих.
Конгруэнтность – это искренность и гармоничность.
Во взаимоотношениях важно вести себя в соответствии со своим опытом, ситуацией и поведением другого, объясняет Бачурин. «Если у кого-то из ваших знакомых присутствуют вспышки гнева, а вы никогда не покажете, что вам это неприятно – это неконгруэнтно», – говорит психолог. Такие отношения не будут развивать, ведь в них не будет честности.
Базовое принятие – способность базово безоценочно принимать человека.
«В «Правдивой терапии» даже ссоры показаны элегантно, – говорит Бачурин. – Персонажи говорят друг другу – «я злюсь на тебя, мне нужно время», а не «я тебя ненавижу».
Эмпатия – способность разделить чувства человека рядом.
Практически все отношения в шоу построены на принципах «триады Роджерса» – например, это заметно в отношениях главного героя и его ментора Пола Роудса. «Если смотреть сериал с фокусом на взаимодействие персонажей, заметите: именно там происходит все самое интересное», – резюмирует Бачурин.
Самосочувствие. Как правильно горевать
Большинство персонажей сериала проживают горе. Лэрд потерял жену, его ментору диагностировали болезнь Паркинсона, а коллега Габи Эванс проходит развод.
«Украинцам нужно знание о горевании, – убежден Бачурин. – И это касается не только горевания за человеком, но и за домом, отношениями».
Важный инсайт сериала – потеря не является завершением отношений. Джимми и его дочь Элисон словно продолжают общаться с женой и мамой, которую потеряли. «Человек учится жить по-другому, но сохраняет образ людей или вещей, которые потеряны, – говорит Бачурин. – С ними нужно выстроить новые отношения».
Другой полезный инструмент – «15 минут горевания». Даже если вы пытаетесь сделать так, чтобы потеря не нарушала быта и способности работать, следует создавать простор для горевания. «Нужно позволить себе горевать и выделить на это время: сегодня с 6:30 до 7:00 я займусь самосочувствием – смотрю фотографии, плачу, – говорит Бачурин. – Эту технику рекомендуют для лучшего проживания чувств».
Ветераны возвращаются. Как правильно с ними взаимодействовать
Один из главных героев сериала Шон – ветеран. Он возвращается с фронта со вспышками гнева и обращается за помощью к Лэрду.
Шон проявляет рискованное поведение – ввязывается в потасовки, свисает с водонапорной башни. Но других типичных для ветеранов симптомов – флэшбеков, проблем со сном – он не показывает, заметил Бачурин.
«То, что говорит этот персонаж, похоже на то, что говорят наши ветераны, – уверяет психолог.
Полезная идея «Правдивой терапии» – для социализации ветеранов психиатрия из больниц должна перейти в сообщества. «Сообщества должны стать пространством, в котором есть возможности найти и реализовать себя, – говорит Бачурин. – Нам следует поучиться строить такие принимающие взаимодействия и в организациях, и в бизнесах». В сериале Шон с помощью Джимми заводит новых друзей и открывает свой кейтеринговый бизнес.
В истории Шона можно научиться быть аккуратными с людьми вокруг: мы никогда не знаем, кто перед нами. «Сейчас следует по умолчанию относиться к другим с глубокой, внимательной осторожностью», – настаивает Бачурин.
Другой инсайт – важно, чтобы ветерану при возвращении было с кем обсудить свой опыт. ПТСР развивается реже, когда люди общаются с кем-то, кто проходит подобный путь, говорит Бачурин. Третье – взлеты и падения нормальны. «Если бы после первой вспышки гнева Шона осудили, цепочка развития событий была бы совсем иной», – объясняет психолог.
Последнее – если ветерана «заносит», ему нужна обратная связь. «Важно слушать и не говорить «Я понимаю, как ты», – говорит Бачурин. – Гораздо лучше работает форма «Я совсем не знаю, как это, но очень хочу тебя поддержать».
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