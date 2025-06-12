Disney і NBCUniversal подали позов проти Midjourney – сервісу штучного інтелекту, що генерує зображення за текстовими описами. Компанію звинувачують у порушенні авторських прав. Про це пише Variety 12 червня.
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Деталі
- У позові наведено приклади зображень, створених Midjourney, які, на думку компаній, порушують їхні авторські права.
Серед них:
- персонажі Marvel: Дедпул, Росомаха, Залізна Людина, Людина-павук, Халк та інші;
- герої «Зоряних війн»: Дарт Вейдер, Йода, R2-D2, C-3PO, Чубакка;
- Ельза та Олаф із мультфільму Disney «Крижане серце»;
- персонажі «Сімпсонів»;
- Баз Лайтер із «Історії іграшок» та Блискавка МакКвін із «Тачок» від Pixar;
- герої «Як приборкати дракона» від DreamWorks;
- Шрек і міньйони з «Нікчемного я» від Universal.
Позивачі називають Midjourney «зразковим паразитом авторського права» та «бездонною ямою плагіату», стверджуючи, що її дії підривають основи системи авторських прав у США.
- Disney і NBCUniversal зазначають, що Midjourney продає підписки за $10–120 на місяць, дозволяючи користувачам створювати та завантажувати зображення, які базуються на захищених авторським правом персонажах.
- Перед поданням позову компанії вимагали від Midjourney припинити порушення їхньої інтелектуальної власності, але стартап продовжив випускати нові версії сервісу.
- Disney та NBCU вимагають компенсації невизначеної суми та судової заборони на використання Midjourney їхніх захищених творів.
Контекст
Заснована в 2021 році, Midjourney заробила понад $200 млн у 2023 році та $300 млн у 2024 році. На вересень 2024 року сервіс налічував близько 21 млн користувачів, як зазначено в позові медіакомпаній. Першу версію генератора зображень на основі ШІ Midjourney запустила в лютому 2022 року.
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