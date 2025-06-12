Disney і NBCUniversal подали позов проти Midjourney – сервісу штучного інтелекту, що генерує зображення за текстовими описами. Компанію звинувачують у порушенні авторських прав. Про це пише Variety 12 червня.

Деталі

У позові наведено приклади зображень, створених Midjourney, які, на думку компаній, порушують їхні авторські права.

Серед них:

персонажі Marvel: Дедпул, Росомаха, Залізна Людина, Людина-павук, Халк та інші;

герої «Зоряних війн»: Дарт Вейдер, Йода, R2-D2, C-3PO, Чубакка;

Ельза та Олаф із мультфільму Disney «Крижане серце»;

персонажі «Сімпсонів»;

Баз Лайтер із «Історії іграшок» та Блискавка МакКвін із «Тачок» від Pixar;

герої «Як приборкати дракона» від DreamWorks;

Шрек і міньйони з «Нікчемного я» від Universal.

Позивачі називають Midjourney «зразковим паразитом авторського права» та «бездонною ямою плагіату», стверджуючи, що її дії підривають основи системи авторських прав у США.

Disney і NBCUniversal зазначають, що Midjourney продає підписки за $10–120 на місяць, дозволяючи користувачам створювати та завантажувати зображення, які базуються на захищених авторським правом персонажах.

Перед поданням позову компанії вимагали від Midjourney припинити порушення їхньої інтелектуальної власності, але стартап продовжив випускати нові версії сервісу.

Disney та NBCU вимагають компенсації невизначеної суми та судової заборони на використання Midjourney їхніх захищених творів.

Контекст

Заснована в 2021 році, Midjourney заробила понад $200 млн у 2023 році та $300 млн у 2024 році. На вересень 2024 року сервіс налічував близько 21 млн користувачів, як зазначено в позові медіакомпаній. Першу версію генератора зображень на основі ШІ Midjourney запустила в лютому 2022 року.