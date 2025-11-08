Підписка від 49 грн
Forbes Digital

Вищий пілотаж. Засновниця бренду Guzema Валерія Гузема віртуозно керує спортивним літаком. Як вона опанувала екстремальне хобі

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

5 хв читання

Валерія Гузема, спортивний літак, пілотування /Ліана Дудник

Як навчитись пілотувати спортивний літак? Досвід засновниці Guzema Jewelry Валерії Гуземи. Фото Ліана Дудник

Підприємиця Валерія Гузема захопилася авіаційним спортом і опанувала фігури вищого пілотажу – від «бочки» до «петлі». Як у житті засновниці бренду Guzema з’явилася авіація та що в польотах найскладніше

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

20 жовтня клієнти ювелірного бренду Guzema зібралися на аеродромі під Києвом на презентацію нової колекції прикрас. Кульмінація події – повітряне шоу. Сріблястий спортивний літак піднімається у небо й виконує «бочку» – повертається на 360° відносно своєї осі на швидкості 280 км/год. За штурвалом – засновниця Guzema Валерія Гузема, 34.

Авіація з’явилася в житті підприємиці разом із майбутнім чоловіком Тимуром Фаткулліним. Він – майстер спорту міжнародного класу з літакового спорту, засновник команди Aerotim. Під наставництвом Фаткулліна засновниця Guzema за чотири роки опанувала фігури вищого пілотажу – від «бочки» до «петлі» й переворотів.

