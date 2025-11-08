Підприємиця Валерія Гузема захопилася авіаційним спортом і опанувала фігури вищого пілотажу – від «бочки» до «петлі». Як у житті засновниці бренду Guzema з’явилася авіація та що в польотах найскладніше

20 жовтня клієнти ювелірного бренду Guzema зібралися на аеродромі під Києвом на презентацію нової колекції прикрас. Кульмінація події – повітряне шоу. Сріблястий спортивний літак піднімається у небо й виконує «бочку» – повертається на 360° відносно своєї осі на швидкості 280 км/год. За штурвалом – засновниця Guzema Валерія Гузема, 34.

Авіація з’явилася в житті підприємиці разом із майбутнім чоловіком Тимуром Фаткулліним. Він – майстер спорту міжнародного класу з літакового спорту, засновник команди Aerotim. Під наставництвом Фаткулліна засновниця Guzema за чотири роки опанувала фігури вищого пілотажу – від «бочки» до «петлі» й переворотів.