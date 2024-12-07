Бренд Guzema Fine Jewelry запустив тимчасовий магазин у США. Плани на 2025 рік – відкриття бутіку у Нью-Йорку. Які перспективи бренду? 

Ювелірний бренд Валерії Гуземи готується до запуску офлайн-продажів у США. В грудні 2024 року запрацював поп-ап Guzema Fine Jewelry у Нью-Йорку. В планах бренду на 2025-й – локальний бутік. Скільки може коштувати запуск?

Тимчасовий магазин Guzema Fine Jewelry у США відкрився в грудні 2024-го та працюватиме до січня 2025 року. Півтора роками раніше бренд запустив в Америці онлайн-продажі. «Поп-ап дозволяє долучити людей, які ще незнайомі з брендом», – каже засновниця Guzema Fine Jewelry Валерія Гузема.

Простір для тимчасового магазину обрали в районі Сохо. Був пустим, довелося зробити ремонт в короткі терміни, говорить Гузема. «Наступного дня після фарбування стін, завозили меблі та займалися дизайном приміщення», – каже вона. Оформлення приміщення у бренда зайняло близько тижня.