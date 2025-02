Категорія Життя Дата 08 лютого 10:03 Forbes Digital «Якщо ніхто не дасть грошей, візьмемо в борг». Альона Гудкова повертає «Кураж» на ВДНГ. Скільки коштуватиме переїзд і що вона будує? Анастасія Плис Forbes 5 хв читання Зберегти

Альона Гудкова заснувала благодійний проєкт «Кураж» у 2014 році. Тоді він проходив на Воздвиженці під назвою The New Old. Фото Мушег Циронян









Прослухати матеріал Прослухати матеріал 09:09 хвилин x1 1

1.25

1.5

1.75

2 00:00 / 09:09 На початку лютого 2022-го засновниця благодійного фестивалю «Куражу» Альона Гудкова публікувала в соцмережах кадри знесення павільйону №19 на ВДНГ, що був домом для її благодійного проєкту. Три роки потому фестиваль повертається на територію експоцентру, а з вікон нового приміщення видно руїни старої локації. Чому «Кураж» вдруге переїздить на ВДНГ, скільки треба інвестувати у занедбаний павільйон і чи є «Кураж» прибутковим бізнесом, розповідає Гудкова в інтерв'ю Forbes Ukraine. За понад 10 років благодійний проєкт Альони Гудкової змінив чотири локації. Барахолка The New Old зародилася на столичній Воздвиженці, перетворилася у системний «Кураж Базар» на артзаводі «Платформа» і сформувалася у повноцінний бізнес-проєкт «Кураж» на ВДНГ. Наприкінці 2021-го стало відомо, що павільйон №19, який був домом для «Куражу» знесуть, а на його місці побудують Президентський університет. Під час великої війни фестиваль переїхав на Поділ, у простір Garage на території колишнього заводу Tetra Pak. «Там стався наш Ренесанс», – каже Гудкова. У 2025-му «Кураж» знову повертається на ВДНГ. Перший івент у павільйоні №9, з вікон якого видно руїни старої домівки, запланований на початок травня. Щоб запросити гостей на новосілля, команді проєкту треба облаштувати нове приміщення з нуля. Скільки це коштуватиме? В інтервʼю для Forbes Ukraine Альона Гудкова розповіла, як влаштована економіка «Куражу» та чого чекати від повернення фестивалю на ВДНГ. Інтерв’ю скорочено і відредаговано для ясності Ви знайшли помилку чи неточність? Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше. Виправити