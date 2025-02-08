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засновниця благодійного проєкту Кураж Альона Гудкова /Мушег Циронян
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Якщо ніхто не дасть грошей, візьмемо в борг». Альона Гудкова повертає «Кураж» на ВДНГ. Скільки коштуватиме переїзд і що вона будує?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

5 хв читання

Альона Гудкова заснувала благодійний проєкт «Кураж» у 2014 році. Тоді він проходив на Воздвиженці під назвою The New Old. Фото Мушег Циронян

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На початку лютого 2022-го засновниця благодійного фестивалю «Куражу» Альона Гудкова публікувала в соцмережах кадри знесення павільйону №19 на ВДНГ, що був домом для її благодійного проєкту. Три роки потому фестиваль повертається на територію експоцентру, а з вікон нового приміщення видно руїни старої локації.

Чому «Кураж» вдруге переїздить на ВДНГ, скільки треба інвестувати у занедбаний павільйон і чи є «Кураж» прибутковим бізнесом, розповідає Гудкова в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За понад 10 років благодійний проєкт Альони Гудкової змінив чотири локації. Барахолка The New Old зародилася на столичній Воздвиженці, перетворилася у системний «Кураж Базар» на артзаводі «Платформа» і сформувалася у повноцінний бізнес-проєкт «Кураж» на ВДНГ. 

Наприкінці 2021-го стало відомо, що павільйон №19, який був домом для «Куражу» знесуть, а на його місці побудують Президентський університет. Під час великої війни фестиваль переїхав на Поділ, у простір Garage на території колишнього заводу Tetra Pak. «Там стався наш Ренесанс», – каже Гудкова. 

У 2025-му «Кураж» знову повертається на ВДНГ. Перший івент у павільйоні №9, з вікон якого видно руїни старої домівки, запланований на початок травня. Щоб запросити гостей на новосілля, команді проєкту треба облаштувати нове приміщення з нуля. 

Скільки це коштуватиме? В інтервʼю для Forbes Ukraine Альона Гудкова розповіла, як влаштована економіка «Куражу» та чого чекати від повернення фестивалю на ВДНГ.

Інтерв’ю скорочено і відредаговано для ясності

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