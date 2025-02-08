«Якщо ніхто не дасть грошей, візьмемо в борг». Альона Гудкова повертає «Кураж» на ВДНГ. Скільки коштуватиме переїзд і що вона будує?

Чому «Кураж» вдруге переїздить на ВДНГ, скільки треба інвестувати у занедбаний павільйон і чи є «Кураж» прибутковим бізнесом, розповідає Гудкова в інтерв'ю Forbes Ukraine.

На початку лютого 2022-го засновниця благодійного фестивалю «Куражу» Альона Гудкова публікувала в соцмережах кадри знесення павільйону №19 на ВДНГ, що був домом для її благодійного проєкту. Три роки потому фестиваль повертається на територію експоцентру, а з вікон нового приміщення видно руїни старої локації.

За понад 10 років благодійний проєкт Альони Гудкової змінив чотири локації. Барахолка The New Old зародилася на столичній Воздвиженці, перетворилася у системний «Кураж Базар» на артзаводі «Платформа» і сформувалася у повноцінний бізнес-проєкт «Кураж» на ВДНГ.

Наприкінці 2021-го стало відомо, що павільйон №19, який був домом для «Куражу» знесуть, а на його місці побудують Президентський університет. Під час великої війни фестиваль переїхав на Поділ, у простір Garage на території колишнього заводу Tetra Pak. «Там стався наш Ренесанс», – каже Гудкова.

У 2025-му «Кураж» знову повертається на ВДНГ. Перший івент у павільйоні №9, з вікон якого видно руїни старої домівки, запланований на початок травня. Щоб запросити гостей на новосілля, команді проєкту треба облаштувати нове приміщення з нуля.

Скільки це коштуватиме? В інтервʼю для Forbes Ukraine Альона Гудкова розповіла, як влаштована економіка «Куражу» та чого чекати від повернення фестивалю на ВДНГ.

Інтерв’ю скорочено і відредаговано для ясності