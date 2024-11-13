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Зйомки фільму Кіллхаус за участі військових ГУР і 3-ї ОШБр /Мітя Бородін для «Кіллхаус»
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Forbes Digital

«Захід вихований на історіях про супергероїв». Любомир Левицький знімає фільм «Кіллхаус» про спецоперацію ГУР і 3-ї ОШБр. Скільки він коштуватиме і як до фінансування залучають бізнес

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

4 хв читання

Крім справжніх військових і ветеранів ГУР та 3-ї ОШБр, у фільмі «Кіллхаус» показали вертоліт «Чорний Яструб». Фото Мітя Бородін для «Кіллхаус»

Перший тизер екшн-трилеру «Кіллхаус» про рятувальну операцію спецпідрозділів ГУР і 3-ї ОШБр зібрав близько 8 млн переглядів, каже режисер фільму Любомир Левицький. Реліз стрічки заплановано на осінь 2025 року. Який бюджет «Кіллхауса» та на який бокс-офіс розраховують автори?

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У грудні 2022 року в Youtube відбулась премʼєра документального фільму «Йди за мною». Стрічка розповідала про операцію 93-ї бригади «Холодний Яр» під Ізюмом влітку 2022-го – захисники врятували родину з Бахмуту, що вивозила батьків із прифронтових територій. 

Тоді в режисера фільму Любомира Левицького зʼявилась ідея зняти про ці події художню стрічку. У «Кіллхаусі», премʼєра якого запланована на осінь 2025 року, батьків «замінила» донька, а 93-тю бригаду – 3-тя Окрема штурмова бригада та ГУР.  

Тизер фільму «Кіллхаус» Любомира Левицького про спецоперацію ГУР та 3-ї ОШБр

Левицький не вперше співпрацює з 3-ю ОШБр. Його документальна стрічка про бійців бригади «Ми були рекрутами» вийшла в прокат у травні 2024-го та зібрала 5,2 млн грн. Для порівняння, бокс-офіс оскароносного «20 днів у Маріуполі» – 8,5 млн грн. 

Орієнтовний бюджет «Кіллхаус» – $800 000, оптимістичний прогноз зборів – 120 млн грн, каже Левицький. Як він досягатиме мети?

Інтерв’ю скорочено і відредаговано для зрозумілості.

Сценарій фільму написано за мотивами реальної історії. Що з сюжету було насправді, а що – вимисел? 

У реальності українська пара їхала з Бахмуту, щоб евакуювати батьків із зони бойових дій, але поблизу Ізюма потрапила під обстріл російських військових. Я вирішив розширити історію та подумав: «Що, як наша пара їхатиме не за батьками, а за донькою, яку викрали росіяни?». Є багато історій, коли у людей при виїзді з окупації просто забирали дітей. 

Також я ввів у фільм дві паралельні лінії: молодого військового, який втрачає батька під час одного зі штурмів і бажає помсти, та американського журналіста, який робить репортажі з фронту. Ворог підозрює американця в роботі на ЦРУ, тож ставить ультиматум: обміняти дівчинку на журналіста. 

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