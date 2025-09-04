Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку обговорює ідею вільного продажу 7% акцій окремих прибуткових підприємств, 100% акцій яких зараз належать державі. Про це заявив голова НКЦПФР Руслан Магомедов на пресконференції в Українському кризовому центрі 4 вересня

Деталі

За словами Магомедова, ідея в тому, щоб взяти частину прибуткових державних компаній, які сплачують дивіденди, і певну частку їхніх акцій випустити у вільний продаж. «Планується десь 7%, і це буде щось дуже впізнаване – держбанки чи компанії енергетичного сектору», – сказав Магомедов. Він назвав серед таких держкомпаній ПриватБанк, «Нафтогаз України», «Енергоатом».

Очільник НКЦПФР уточнив, що ідея зараз на етапі обговорення. Вона виникла як відповідь на проблему обмеженого кола фінансових інструментів для інвестування. У свою чергу, для бізнесу це створить механізм залучення коштів, вважає Магомедов.

«Це покаже бізнесу механізм: випускаєш акції чи корпоративні облігації і можеш залучити таку-то суму грошей. Зараз до мене звертаються компанії з запитаннями: якщо випустимо акції, яку суму зможемо залучити? Я не можу відповісти – немає від чого відштовхнутися», – сказав Магомедов.

Раніше він критикував вихід на Nasdaq «Київстару», зауважуючи, що український бізнес у такий спосіб підтримує закордонні ринки.

Контекст

Чистий консолідований прибуток групи «Нафтогаз» у 2024-му сягнув 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн, або на 64%.

ПриватБанк за перше півріччя отримав чистий прибуток у розмірі 34,9 млрд грн після сплати податку на прибуток у 25%. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (30,6 млрд грн), та на 17,5% перевищує показник першого півріччя 2023-го (29,7 млрд грн).

«Енергоатом» отримав за підсумками 2024-го 1,3 млрд грн прибутку проти 11 млрд грн збитків у 2023-му.

59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році – це 963 компанії, підрахував Опендатабот. Із тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023-го).

Найкращі показники показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3,5 раза, до 29 млрд грн, прибуток – 6 млрд грн.

«Ліси України» посіли друге місце за доходом та трете місце за прибутком. Дохід за рік становив 23 млрд грн, прибуток – 2,5 млрд грн.

Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 раза менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на четвертому місці серед усіх держкомпаній – 6,3 млрд грн.