Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обсуждает идею свободной продажи 7% акций отдельных прибыльных предприятий, 100% акций которых сейчас принадлежат государству. Об этом заявил председатель НКЦБФР Руслан Магомедов на пресс-конференции в Украинском кризисном центре 4 сентября.

Подробности

По словам Магомедова, идея заключается в том, чтобы взять часть прибыльных государственных компаний, которые выплачивают дивиденды, и определенную долю их акций выпустить в свободную продажу. «Планируется где-то 7%, и это будет что-то очень узнаваемое – госбанки или компании энергетического сектора», – сказал Магомедов. Он назвал среди таких госкомпаний ПриватБанк, «Нафтогаз Украины», «Энергоатом».

Глава НКЦБФР уточнил, что идея сейчас на этапе обсуждения. Она возникла как ответ на проблему ограниченного круга финансовых инструментов для инвестирования. В свою очередь, для бизнеса это создаст механизм привлечения средств, считает Магомедов.

«Это покажет бизнесу механизм: выпускаешь акции или корпоративные облигации и можешь привлечь такую-то сумму денег. Сейчас ко мне обращаются компании с вопросами: если выпустим акции, какую сумму сможем привлечь? Я не могу ответить – не от чего оттолкнуться», – сказал Магомедов.

Ранее он критиковал выход на Nasdaq «Киевстара», отмечая, что украинский бизнес таким образом поддерживает зарубежные рынки.

Контекст

Чистая консолидированная прибыль группы «Нафтогаз» в 2024-м достигла 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 года на 15 млрд грн, или на 64%.

ПриватБанк за первое полугодие получил чистую прибыль в размере 34,9 млрд. грн после уплаты налога на прибыль в 25%. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года (30,6 млрд грн) и на 17,5% превышает показатель первого полугодия 2023-го (29,7 млрд грн).

«Энергоатом» получил по итогам 2024-го 1,3 млрд грн прибыли по сравнению с 11 млрд грн убытков в 2023-м.

59% из всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году – это 963 компании, подсчитал «Опендатабот». Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023-м).

Лучшие показатели показал Павлоградский химический завод: его доход увеличился в 3,5 раза, до 29 млрд грн, прибыль – 6 млрд грн.

«Леса Украины» заняли второе место по доходу и третье место по прибыли. Доход за год составил 23 млрд грн, прибыль – 2,5 млрд грн.

Тройку лидеров закрывает «Укрспецэкспорт» с доходом 13 млрд грн. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Компания получила 94 млн грн прибыли.

На втором месте по прибыли оказалась Администрация морских портов Украины. Компании удалось заработать 2,7 млрд грн, но по доходу она на четвертом месте среди всех госкомпаний – 6,3 млрд грн.