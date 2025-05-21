Збитковими у 2024 році були 41% держкомпаній. Що показали їхні фінзвіти

Фінансові звіти за 2024 рік не здали 963 державних підприємства, за даними Державної служби статистики України. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими, що відповідає показнику попереднього року, пише Опендатабот .

Ключові факти

59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році – це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року).

Рівненська область – єдина, де відзвітували усі державні компанії. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% – з Херсонщини.

Найкращі показники показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3,5 раза, до 29 млрд грн, прибуток – 6 млрд грн.

«Ліси України» посіли друге місце за доходом та трете місце за прибутком. Дохід за рік становив 23 млрд грн, прибуток – 2,5 млрд грн.

Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 раза менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на четвертому місці серед усіх держкомпаній – 6,3 млрд грн.

Пʼятірка збиткових держпідприємств: Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 1,2 млрд грн збитків; аеропорт Бориспіль – 1,1 млрд грн; Регіональні електричні мережі – 732 млн грн; «Львіввугілля» – 301 млн грн; «Енергоринок» – 261 млн грн.

Контекст

За 2023 рік 789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти. Це лише чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Найменше компаній відзвітували про свої фінансові успіхи у 2021 році – лише 475.

Найбільших збитків у 2023 році зазнав аеропорт Бориспіль – 1,4 млрд грн. А за темпами зростання збитків лідирував «Добропіллявугілля-Видобуток» – у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.