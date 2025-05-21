Збитковими у 2024 році були 41% держкомпаній. Що показали їхні фінзвіти

Фінансові звіти за 2024 рік не здали 963 державних підприємства, за даними Державної служби статистики України. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими, що відповідає показнику попереднього року, пише Опендатабот.
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Ключові факти
- 59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році – це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року).
- Рівненська область – єдина, де відзвітували усі державні компанії. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% – з Херсонщини.
- Найкращі показники показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3,5 раза, до 29 млрд грн, прибуток – 6 млрд грн.
- «Ліси України» посіли друге місце за доходом та трете місце за прибутком. Дохід за рік становив 23 млрд грн, прибуток – 2,5 млрд грн.
- Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 раза менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.
- На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на четвертому місці серед усіх держкомпаній – 6,3 млрд грн.
- Пʼятірка збиткових держпідприємств: Східний гірничо-збагачувальний комбінат – 1,2 млрд грн збитків; аеропорт Бориспіль – 1,1 млрд грн; Регіональні електричні мережі – 732 млн грн; «Львіввугілля» – 301 млн грн; «Енергоринок» – 261 млн грн.
Контекст
За 2023 рік 789 державних та казенних підприємств подали фінансові звіти. Це лише чверть від усіх держкомпаній в Україні у 2024 році. Найменше компаній відзвітували про свої фінансові успіхи у 2021 році – лише 475.
Найбільших збитків у 2023 році зазнав аеропорт Бориспіль – 1,4 млрд грн. А за темпами зростання збитків лідирував «Добропіллявугілля-Видобуток» – у 12 разів, зі 122 млн грн до майже 1,4 млрд грн за рік.
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