Попри виклики з обмеженим колом інструментів, частина недержавних пенсійних фондів (НПФ) демонструє дохідність, вищу за інфляцію. У що вони інвестують зараз? Чи відчувають відтік клієнтів через війну? Та чи формується культура накопичень на старість у часи найбільшої турбулентності?

За результатами першого півріччя 2025-го щомісячні надходження виплат вкладникам недержавних пенсійних фондів сягнули 1,09 млрд грн, тоді як одноразові – 880 млн грн. Останній тип виплат клієнти НПФ отримують за певних умов, як-от настання пенсійного віку, важке захворювання чи переїзд в іншу країну.

Для українського ринку це нетипове співвідношення. Тільки торік щомісячні платежі вперше за всю історію існування третього рівня пенсійної системи, або добровільних пенсійних внесків, перевищили суму одноразових виплат. «Це характеристика «дорослої» системи», – вважає голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ) Тетяна Сальнікова.