Несмотря на вызовы с ограниченным перечнем инструментов, часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) демонстрирует доходность выше инфляции. Во что они сейчас инвестируют? Ощущают ли отток клиентов из-за войны? И формируется ли культура накоплений на старость во времена турбулентности?

По результатам первого полугодия 2025-го ежемесячные поступления выплат вкладчикам негосударственных пенсионных фондов составили 1,09 млрд грн, тогда как одноразовые – 880 млн грн. Последний тип выплат клиенты НПФ получают при определенных условиях, таких как наступление пенсионного возраста, тяжелое заболевание или переезд в другую страну.

Для украинского рынка это нетипичное соотношение. Только в прошлом году ежемесячные платежи впервые за всю историю существования третьего уровня пенсионной системы, или добровольных пенсионных взносов, превысили сумму одноразовых выплат. «Это характеристика «взрослой» системы», – считает глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов (УААПФ) Татьяна Сальникова.