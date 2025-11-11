Forbes Digital підписка
«Радует перемена в мировоззрении молодежи». Негосударственные пенсионные фонды получили 100 000 клиентов за год и думают, как обогнать инфляцию. Каковы результаты?

Артем Галкин для Forbes Ukraine
Forbes

4 хв читання

«ОТП Пенсія», «Приватфонд», «Емерит-Україна», «Династія»: чи виправдані інвестиції в НПФ під час війни? /Коллаж Анна Наконечная

На 1 июля в Украине фактически работало 50 НПФ. За год с рынка ушло три фонда. Можно ли доверять им деньги? Фото Коллаж Анна Наконечная

Несмотря на вызовы с ограниченным перечнем инструментов, часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) демонстрирует доходность выше инфляции. Во что они сейчас инвестируют? Ощущают ли отток клиентов из-за войны? И формируется ли культура накоплений на старость во времена турбулентности?

По результатам первого полугодия 2025-го ежемесячные поступления выплат вкладчикам негосударственных пенсионных фондов составили 1,09 млрд грн, тогда как одноразовые – 880 млн грн. Последний тип выплат клиенты НПФ получают при определенных условиях, таких как наступление пенсионного возраста, тяжелое заболевание или переезд в другую страну.

Для украинского рынка это нетипичное соотношение. Только в прошлом году ежемесячные платежи впервые за всю историю существования третьего уровня пенсионной системы, или добровольных пенсионных взносов, превысили сумму одноразовых выплат. «Это характеристика «взрослой» системы», – считает глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов (УААПФ) Татьяна Сальникова.

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні