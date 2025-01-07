Міністр оборони Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах, про це він написав у Facebook 7 січня. Раніше Кубраков був віцепрем’єр-міністром з відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Ключові факти

За словами Умєрова, досвід Кубракова на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника «Укравтодору» є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України.

«Впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності», – написав він.

Контекст

Олександра Кубракова призначили віцепрем’єр-міністром з відновлення України- Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України 1 грудня 2022 року. Тоді ж Рада ухвалила рішення про об’єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства регіональної політики задля реформування держапарату та скорочення кількості держслужбовців.

9 травня 2024 року Верховна Рада звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Чутки про можливу відставку Кубракова ходили майже рік. Кубраков втрачав політичну вагу, але тримався в уряді. Чому Кубраков втратив прихильність Зеленського та найбільше міністерство країни – у матеріалі Forbes Ukraine.