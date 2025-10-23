Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році», розроблену Міністерством фінансів. Документ передбачає надання гарантій на суму 14,99 млрд грн для 17 банків, які пройшли відбір, пише пресслужба відомства.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Механізм дозволяє мікро-, малому та середньому бізнесу отримувати кредити на вигідніших умовах – держава бере на себе частину ризиків за кредитним портфелем, що стимулює банки активніше фінансувати підприємців навіть в умовах воєнного часу.
- До програми залучено такі банки: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», Акціонерний банк «Південний», АТ «ПроКредит Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Полтава-Банк», АТ «РАДАБАНК», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Альтбанк», АТ «ВСТ Банк» та АТ «А-Банк».
- Проєкт постанови надає право Міністру фінансів укладати відповідні правочини з банками-учасниками програми.
- З моменту запуску інструменту у грудні 2020 року видано 50 593 кредити на загальну суму 163,5 млрд грн.
- Лише у вересні 2025 року підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн, з яких 0,9 млрд грн гарантовано державою.
Контекст
За результатами опитування НБУ за третій квартал 2025 року українські банки демонструють максимальний оптимізм щодо кредитування бізнесу: баланс відповідей про зростання обсягів кредитів став найвищим за всю історію спостережень з 2015 року. Фінустанови планують розширювати кредитні портфелі та пом’якшувати стандарти через посилення конкуренції, попри зростання ризиків.
Бізнес у третьому кварталі зберіг обережний оптимізм щодо ділової активності на наступні 12 місяців, хоча оцінки дещо послабилися порівняно з попереднім кварталом. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) знизився до 102,5% зі 103,1% у попередньому кварталі, відображаючи стримані настрої на тлі воєнних викликів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.