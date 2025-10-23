Кабінет Міністрів України схвалив постанову «Про надання державних гарантій на портфельній основі у 2025 році», розроблену Міністерством фінансів. Документ передбачає надання гарантій на суму 14,99 млрд грн для 17 банків, які пройшли відбір, пише пресслужба відомства.

Деталі

Механізм дозволяє мікро-, малому та середньому бізнесу отримувати кредити на вигідніших умовах – держава бере на себе частину ризиків за кредитним портфелем, що стимулює банки активніше фінансувати підприємців навіть в умовах воєнного часу.

До програми залучено такі банки: АТ «Ощадбанк», АТ «Укрексімбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ПУМБ», Акціонерний банк «Південний», АТ «ПроКредит Банк», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Банк Кредит Дніпро», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Полтава-Банк», АТ «РАДАБАНК», АТ «Піреус Банк МКБ», АТ «Кредитвест Банк», АТ «Альтбанк», АТ «ВСТ Банк» та АТ «А-Банк».

Проєкт постанови надає право Міністру фінансів укладати відповідні правочини з банками-учасниками програми.

З моменту запуску інструменту у грудні 2020 року видано 50 593 кредити на загальну суму 163,5 млрд грн.

Лише у вересні 2025 року підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн, з яких 0,9 млрд грн гарантовано державою.

Контекст

За результатами опитування НБУ за третій квартал 2025 року українські банки демонструють максимальний оптимізм щодо кредитування бізнесу: баланс відповідей про зростання обсягів кредитів став найвищим за всю історію спостережень з 2015 року. Фінустанови планують розширювати кредитні портфелі та пом’якшувати стандарти через посилення конкуренції, попри зростання ризиків.

Бізнес у третьому кварталі зберіг обережний оптимізм щодо ділової активності на наступні 12 місяців, хоча оцінки дещо послабилися порівняно з попереднім кварталом. Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) знизився до 102,5% зі 103,1% у попередньому кварталі, відображаючи стримані настрої на тлі воєнних викликів.