«Ключовий маршрут». На ремонт автошляху Київ – Чоп спрямують €267 млн кредиту ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) перенаправив частину кредиту в розмірі €267 млн для термінового ремонту автошляху М-06, який з’єднує Київ зі Словаччиною та Угорщиною. Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення 13 грудня.

Деталі

Перепризначений кредит буде використаний для термінового ремонту ділянок автомагістралі в Київській, Рівненській і Житомирській областях. Додатково виділяється другий транш у €160 млн для підвищення безпеки дорожнього руху та зниження впливу на клімат.

Кредит у розмірі €450 млн, виданий у 2020 році, мав бути використаний для будівництва та покращення стану автошляхів, що з’єднують Київ з портом Одеса. Однак через повномасштабну війну Росії проти України було необхідно переглянути пріоритети, зокрема через перенаправлення вантажних і пасажирських потоків на західні сухопутні маршрути до ЄС.

Контекст

У 2023 році ЄБРР виділив Україні €2,1 млрд, що на €400 млн більше порівняно з 2022 роком. З початку повномасштабного вторгнення Росії загальна допомога банку сягнула майже €4 млрд, повідомили у Мінфіні. У 2024 році ЄБРР ухвалив рішення про збільшення капіталу на €4 млрд для підтримки інвестицій під час війни та на етапі відновлення.

4 грудня 2024 року Рада директорів ЄБРР затвердила нові інвестиції в Україну на суму понад €1,3 млрд. Частина цих коштів буде надана у формі безповоротних грантів. Фінансування спрямовують на реалізацію восьми проєктів, зокрема на відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, підвищення енергоефективності та підтримку урядових програм.

ЄБРР планує інвестувати в Україну €1,5–2 млрд щорічно для підтримки державного та приватного секторів.