Покровськ – один із найактивніших напрямків воєнних дій влітку 2025-го. Місто під загрозою прориву росіян. Окупанти адаптували тактику бою, використовують дрони на оптоволокні та поступово просуваються. Як українська оборона тримається завдяки дронам та зміні командування на цьому напрямку? Головне з матеріалу Reuters .

Минулого тижня, за даними відео з українських та російських Telegram-каналів, що були геолоковані Reuters, деякі російські солдати вперше увійшли до Покровська. Проникнення невеликих груп російських військ у місто не були суттєвими, всі вони були знищені українськими військовими, повідомив президент Володимир Зеленський.

Успіх українських військових у стримуванні противника від захоплення Покровська з 2024 року вже давно зірвав одну з головних військових цілей Москви. Водночас саме місто зазнало серйозних руйнувань, і майже 60 000 його мешканців евакуювалися. Однак за останній місяць РФ стала ближчою до захоплення міста.

Як тримається оборона на найгарячішому напрямку фронту?

Евакуація цивільного населення з Покровська влітку 2025-го. Фото Getty Images

Покровськ – російська ціль №1

Покровськ розташований над великими покладами коксівного вугілля і до наближення російських сил відігравав важливу роль у військовій логістиці України. Покровський напрямок наразі є найактивнішим на фронті, Росія зосередила тут 110 000 військових для літнього наступу, повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський.

Російські сили планували захопити Покровськ ще на початку минулого року – спершу шляхом лобових атак, а згодом намагаючись взяти місто в кільце. Україна сповільнила наступ РФ навесні 2025-го, розгорнувши досвідчені підрозділи, мінні поля та інші оборонні споруди, а також застосовуючи дрони, каже речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Однак наступ росіян пришвидшився після того, як у травні 2025-го вони взяли під контроль трасу між Покровськом та Костянтинівкою – ще одним укріпленим містом на сході України, свідчить карта DeepState.

Одна з головних доріг до Покровська накрита захисною сіткою для запобігання ударам дронів. Доправити харчі до міста дедалі важче, а продуктові магазини незабаром доведеться зачинити, каже керівник місцевої військової адміністрації Сергій Добряк.

Встановлення захисної сітки проти російських FPV-дронів на оптиволокні поблизу Покровська. Фото Getty Images

Червень 2025 року став для України найболючішим місяцем за втраченими територіями. Понад чверть із 556 кв. км, які Росія захопила за місяць, припадає саме на Покровський напрямок, за оцінками DeepState. Від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року Росія втратила понад мільйон убитих і поранених, з яких майже чверть – у 2025 році, додає Reuters.

Зміна тактики росіян

Українські військові фіксують зміну тактики ворога. Росіяни дедалі частіше просуваються малими групами піхоти без використання техніки. Атаки зазвичай здійснюють групи по шість осіб, каже Reuters командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов, який тримає оборону поблизу Покровська. Це зменшує ризик потрапляння під удар дронів, які легко виявляють великогабаритні транспортні засоби.

Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» Сергій Філімонов зі своїм підрозділом утримує оборону Покровська Фото Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Іноді солдати залишають автівки за 15 км від передової й долають решту шляху пішки, намагаючись бути менш помітними. Інші – пересідають на мотоцикли, щоб завдяки швидкості спробувати обіграти операторів дронів, додає Філімонов.

Росія врахувала уроки з операції з витіснення українських сил із Курської області, де вперше масово застосувала дрони на оптоволокні, що не піддаються дії РЕБ, каже військовий аналітик Carnegie Endowment Майкл Кофман.

«Зона смерті дронів». Як Україна відповідає ворогу

Саме дрони найчастіше вбивають солдатів противника, і саме їх найбільше бояться полонені, каже Філімонов. Російські полонені зізнаються, що дрони переслідують їх і в боях, і в нічних кошмарах.

В січні 2025 року відповідальність за Покровський напрямок отримав генерал-майор Михайло Драпатий – командувач Сухопутних військ, який минулого року зупинив російський наступ у Харківській області.

Драпатий одразу запропонував нову тактику: контратаки для дестабілізації противника та удари по його логістиці, каже засновник OSINT-групи DeepState Роман Погорілий. Проте ефект виявився тимчасовим. Російська армія адаптувалася, переозброїлася й почала використовувати нові технології, зокрема дрони на оптоволокні.

На фронті утворилася так звана «зона смерті дронів» – кілька кілометрів у глибину, де кожен автомобіль, що везе харчі, воду чи боєприпаси, може стати мішенню. Це б’є по логістиці обох армій, але особливо – по українських лініях постачання, які вже тримаються на межі, пише Reuters. Однак українська оборона Покровська триває. «Росія знаходить нових жертв і кидає їх у піч», – підсумовує Філімонов.