Науково-дослідні центри зможуть стати резидентами «Дія.City»

Уряд розширив перелік видів діяльності для резидентства в «Дія.City», тепер долучитися можуть компанії, що займаються науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами (R&D) в усіх сферах. Відповідну постанову схвалив Кабінет міністрів, повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 21 лютого.

Ключові факти

Компанії користуватимуться всіма перевагами простору «Дія.City» та матимуть додаткові інструменти для розвитку.

R&D є основою для розвитку інновацій. Очікується, що вигідні умови для досліджень дадуть змогу науковцям та інженерам розробляти нові технології в найрізноманітніших сферах – від оборони та мікроелектроніки до біотехнологій.

«Усі розвинені економіки світу роблять ставку на R&D. Й Україна також», – сказав віцепремʼєр.

Контекст

У 2023 році уряд розширив види діяльності в просторі «Дія.City», щоб найкращими умовами для розвитку технологічного бізнесу могли користуватися більше компаній, зокрема defense-tech. Станом на 1 серпня 2024-го таких компаній у податковому режимі було понад 200.

Торік до податкового режиму «Дія.City» долучилося 880 нових резидентів, що на 2,4 раза більше порівняно з 2023 роком.

Резиденти «Дія.City» за 2024-й сплатили до держбюджету понад 18 млрд грн податків. Для порівняння: за підсумком 2023 року було сплачено 8,5 млрд грн.

Найбільшим платником податків у 2024-му став monobank, далі – FAVBET Tech і SoftServe.