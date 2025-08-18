ПрАТ «МХП» вирішило створити новий відокремлений підрозділ – філію «Кулінарний центр», яку зареєструють за офіційною адресою агрохолдингу в Києві. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на систему розкриття інформації НКЦПФР.

Деталі

Відповідне рішення було ухвалено радою директорів МХП 13 серпня 2025 року.

Філія «Кулінарний центр» займатиметься переробкою молока та м’яса, виробництвом м’ясних продуктів, маргарину, вершкового масла, сиру, борошняних і круп’яних виробів, хліба, хлібобулочних і кондитерських виробів, тортів і тістечок короткострокового зберігання, сухарів, печива, макаронних виробів, дитячого та дієтичного харчування, спецій, приправ, безалкогольних напоїв і мінеральних вод.

До компетенцій підрозділу входитиме оптова торгівля м’ясом, м’ясопродуктами, фруктами, овочами, молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями, жирами, рибою, ракоподібними, молюсками, а також роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, через інтернет, надання послуг мобільного харчування та діяльність ресторанів.

Крім того, філія торгуватиме верстатами, машинами та обладнанням.

«Кулінарному центру» також доручено надання адміністративних офісних послуг, створення кіно- та відеофільмів, телепрограм, розміщення реклами в медіа, дослідження ринкової кон’юнктури та консультування з питань комерційної діяльності.

Контекст

МХП є провідним виробником курятини в Україні, а також спеціалізується на вирощуванні зернових, виробництві соняшникової олії та м’ясопереробних продуктів. Акції холдингу котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі. У 2020 році власник компанії Юрій Косюк оголосив про поступову трансформацію МХП у кулінарну компанію.

У 2024 році чистий прибуток МХП склав $144 млн, що на 1,4% більше, ніж у 2023 році. Виторг зріс до $3,05 млрд із $3,02 млрд у попередньому році. Водночас чистий прибуток зазнав впливу курсових збитків у розмірі $125 млн у 2024 році порівняно з $40 млн у 2023 році. Операційний прибуток (без урахування знецінення) зріс на 30% до $440 млн із $339 млн, а операційна маржа збільшилася з 11% до 14%. Скоригований показник EBITDA (без урахування МСФЗ 16) зріс на 27% до $566 млн із $445 млн, а маржа EBITDA підвищилася з 15% до 19%.