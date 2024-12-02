AirBaltic розробила план відновлення польотів до України

AirBaltic раніше виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси, але змушена була зупинити всі польоти, коли повітряний простір закрився через війну.

Латвійська авіакомпанія AirBaltic має готовий план повернення в Україну, як тільки ситуація стане безпечною, заявив в інтервʼю Bloomberg генеральний директор Мартін Гаус 2 грудня. За його словами, компания розробила план відновлення польотів в в найкоротші терміни після відкриття повітряного простору.

Ключові факти

Авіакомпанія планує перенести потужності з інших напрямків до України, як тільки це стане безпечно, заявив Гаус. За його словами, AirBaltic також хотіла б залишати деякі літаки в Україні на ніч – ця практика відома як нічна зупинка.

За його словами, компанія готова до польотів хоч «сьогодні ввечері, якщо це безпечно».

Відкриття повітряного простору та аеропортів надасть AirBaltic додатковий ключовий ринок з огляду на те, що попит на поїздки в Україну високий, сказав Гаус. Перевізник також зможе перетинати повітряний простір України, щоб літати прямішим маршрутом на південь від Латвії до таких пунктів призначення, як Дубай і Греція.

Гаус заявив, що авіакомпанія не включила цей план до своїх рекомендацій, оскільки неясно, коли повітряний простір України знову відкриється.

Контекст

Наразі авіакомпанії оцінюють, коли і як відновити польоти в Україну, щойно повітряний простір знову відкриється. Ryanair Holdings Plc пообіцяла розмістити там 30 літаків та допомогти відновити авіаційну галузь країни після закінчення війни.

До кінця січня 2025 року Україна може відновити польоти принаймні з одного із аеропортів – «Львів» або «Бориспіль», заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 7 листопада.

Розмови про відновлення польотів ведуться вже давно. Рік голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «незабаром» літаки полетять із «Борисполя». Чи дійсно Україна близька до відновлення польотів вже на початку 2025 року – читайте тут.

Розмови із приводу закінчення війни в Україні набирають обертів, оскільки обраний президент США Дональд Трамп заявив, що може зупинити війну. Президент України Володимир Зеленський припустив, що він би прийняв припинення вогню з Росією, яке залишило б частини його країни окупованими, в обмін на гарантії безпеки НАТО для решти країни.