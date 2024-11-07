Українцям вкотре обіцяють відновлення польотів в одному з аеропортів

До кінця січня 2025 року в Україні може відновитися робота одного з двох аеропортів – «Львів» або «Бориспіль». Про це повідомив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 7 листопада, пише «Інтерфакс-Україна» . Розмови про відновлення польотів ведуться вже давно. Рік голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «незабаром» літаки полетять із «Борисполя».

Деталі

«Думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде пʼять або шість авіакомпаній, які захочуть літати», – сказав Еллісон.

Забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів», але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль», зазначив він.

За словами Еллісона, пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

Остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

«Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу», – сказав Еллісон.

Контекст

Спільно з Marsh McLennan і пулом страхових компаній на чолі з АСКОТ в Україні реалізовано програму страхування суден UNITY, завдяки якій судна працюють у «морському коридорі» з чорноморських портів. Загальний обсяг покриття за програмою становить $50 млн.

Незабаром «Бориспіль» знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, заявив 1 грудня 2023 року голова Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з послами 83 іноземних країн на території аеропорту, який не відправляє літаки з 24 лютого 2022-го. Гостям навіть роздали посадкові талони. «Україна стала сильнішою, – переконував їх Єрмак. – Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта». Чи дійсно українські аеропорти можуть запрацювати, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

Мінвідновлення за підтримки посольства США вже розробило «дорожню карту» відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану.

Авіасполучення в Україні буде відновлено до кінця зими 2025 року, заявляли раніше джерела «Інтерфакс-України». Влада шукає ефективні страхових механізмів. Президент Зеленський і премʼєр-міністр Шмигаль наполягають на «Борисполі», оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено «Львів», аеропорт «Бориспіль» до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться.