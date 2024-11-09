«Львів набагато безпечніший за Тель-Авів». Україна може відновити авіапольоти. Forbes Ukraine дізнався деталі (це навряд станеться в січні)

Україна може знову відкрити небо для цивільних літаків . Головні питання – коли це стане можливим і хто наважиться на польоти?

До кінця січня 2025 року Україна може відновити польоти принаймні з одного із аеропортів – «Львів» або «Бориспіль», заявив старший партнер лідера страхового ринку Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 7 листопада.

«Думаю, якщо нам пощастить, то в січні у нас буде пʼять або шість авіакомпаній, які захочуть літати», – додав Еллісон.