Netflix оголосив дату виходу фінального сезону серіалу «Гра в кальмара»

Стрімінгова платформа Netflix анонсувала дату премʼєри третього сезону одного з найпопулярніших серіалів «Гра в кальмара». Останній сезон вийде 27 червня 2025 року, повідомила пресслужба компанії.
Деталі
- Netflix поділилася першими кадрами з нових епізодів, які дають натяк на подальшу долю головного героя Гі Хуна та інших персонажів.
- На офіційній сторінці шоу в Х опублікували постер, на якому працівник смертельних ігор тримає учасника змагань за ноги. Під зображенням написано: «Готуйся до фінальної гри».
Контекст
«Гра в кальмара» – південнокорейський трилер про виживання, дія якого розгортається в сучасному Сеулі. 456 учасників змагаються у серії дитячих ігор з можливістю виграти величезну суму грошей, але, програвши, вони гинуть.
Перший сезон серіалу став найпопулярнішим проектом в історії Netflix: за перші 28 днів після премʼєри у вересні 2021 року його перегляди досягли 1,65 млрд годин. Оцінена прибутковість шоу становила близько $837 млн.
26 грудня 2024 року відбулася премʼєра другого сезону «Гри в кальмара». Як повідомив сценарист і режисер обох сезонів Хван Дон Хьок, новий сезон перевершив перший за всіма параметрами.
21 січня Netflix оголосив про дохід у $10,25 млрд за четвертий квартал, що перевищило прогнози у $10,1 млрд. Такий результат став можливим завдяки популярності другого сезону «Гри в кальмара» та нового трилера Carry-On, який увійшов до топ-10 фільмів Netflix.
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