Акції польської мережі магазинів Żabka впали нижче ціни IPO

На другий день торгів акції польської мережі магазинів біля дому Żabka Group SA впали нижче ціни первинного публічного розміщення (IPO), що стало ударом для четвертого за величиною лістингу в Європі цього року, пише Bloomberg .

Деталі

Акції Żabka на торгах 18 жовтня впали на 6% і торгувалися нижче ціни IPO у 21,5 злотих. Стрибок акцій у перший день був викликаний стартовим зростанням, але до закриття торгів весь прибуток випарувався, зазначило агентство.

IPO мережі Zabka Group на $1,6 млрд стало найбільшим у Варшаві з 2020 року, а кількість підписок перевищила ринковий діапазон у кілька разів. Дебют очікувався як перевірка апетиту інвесторів, зважаючи на нещодавнє затишшя на біржі, і покладав надії на те, що він може сприяти збільшенню продажів акцій.

«Це може спонукати інвесторів під час наступних IPO більш обережно ставитися до оцінок», – сказав Себастьян Бучек, засновник компанії взаємних фондів Quercus TFI SA.

На 14:52 у Варшаві акції Żabka впали на 3,3%, до 20,7 злотих. З моменту дебюту Zabka обсяг торгів становив понад 82 млн акцій. Деякі інвестори відзначили, що перші кілька днів торгів можуть бути не найкращим показником довгострокових настроїв щодо акцій.

Контекст

Żabka – найбільша у Польщі мережа магазинів «біля дому», що діє на основі франчайзі. Мережа налічує 10 700 магазинів, якими керують 9000 франчайзі. Компанія має вісім розподільчих центрів, 19 перевалочних комплексів, мережу «темних складів» і «темних кухонь».

Zabka забезпечує навчання, необхідне для ведення власного бізнесу, повністю мебльований і укомплектований магазин. Розпочати співпрацю з мережею можуть люди, яким необовʼязково мати попередній досвід роботи у роздрібній торгівлі.

За даними мережі, понад 500 українських підприємців володіють магазинами Żabka за договором франшизи у Польщі.