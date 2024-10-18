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Акции польской сети магазинов Żabka упали ниже цены IPO

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Магазин Żabka /Getty Images

Магазин Żabka Фото Getty Images

На второй день торгов акции польской сети магазинов возле дома Żabka Group SA упали ниже цены первоначального публичного размещения (IPO), что явилось ударом для четвертого по величине листинга в Европе в этом году, пишет Bloomberg.

Подробности

  • Акции Żabka на торгах 18 октября упали на 6% и торговались ниже цены IPO в 21,5 злотых. Прыжок акций в первый день был вызван стартовым ростом, но к закрытию торгов вся прибыль испарилась, отметило агентство.
  • IPO сети Zabka Group на $1,6 млрд стало самым большим в Варшаве с 2020 года, а количество подписок превысило рыночный диапазон в несколько раз. Дебют ожидался как проверка аппетита инвесторов, учитывая недавнее затишье на бирже, и возлагались надежды на то, что он может способствовать увеличению продаж акций.
  • «Это может побудить инвесторов во время последующих IPO более осторожно относиться к оценкам», – сказал Себастьян Бучек, основатель компании взаимных фондов Quercus TFI SA.
  • К 14:52 в Варшаве акции Żabka упали на 3,3%, до 20,7 злотых. С момента дебюта Zabka объем торгов составил более 82 млн акций. Некоторые инвесторы отметили, что первые несколько дней торгов могут быть не лучшим показателем долгосрочных настроений по акциям.

Контекст

Żabka – крупнейшая в Польше сеть магазинов «у дома», действующая на основе франчайзи. Сеть насчитывает 10 700 магазинов, которыми управляют 9000 франчайзи. Компания имеет восемь распределительных центров, 19 перевалочных комплексов, сеть «темных складов» и «темных кухонь».

Zabka обеспечивает обучение, необходимое для ведения собственного бизнеса, полностью меблированный и укомплектованный магазин. Начать сотрудничество с сетью могут люди, которым необязательно иметь опыт работы в розничной торговле.

По данным сети, более 500 украинских предпринимателей владеют магазинами Żabka по договору франшизы в Польше.

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