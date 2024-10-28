Google розробляє штучний інтелект, що здатний керувати компʼютерами. The Information дізнався подробиці

Нова розробка має потенціал для значного впливу на повсякденний цифровий досвід користувачів і взаємодію з технологіями.

Alphabet – материнська компанія Google – розробляє новий штучний інтелект під назвою Project Jarvis. Нова модель зможе виконувати завдання в інтернеті за користувача, пише видання The Information з посиланням на свої джерела.

Деталі

Google планує представити Project Jarvis в грудні цього року. ШІ допомагатиме з пошуком інформації, покупками в інтернеті та бронюванням квитків, працюючи прямо в браузері Chrome, зазначає видання.

Jarvis тісно інтегрується з браузером Chrome, що дозволяє йому аналізувати вміст сторінок, розуміти контекст запитів користувача та виконувати дії від його імені.

Нова модель розуміє природну мову, що дозволяє давати йому команди у звичайній розмовній формі.

Jarvis працює на базі майбутньої версії мовної моделі Gemini від Google, що забезпечує йому високий рівень розуміння та генерації тексту.

ШІ може аналізувати знімки екрана, щоб розуміти, де натискати кнопки та куди вводити текст.

Контекст

Крім Google над подібною технологією працює Anthropic. Компанія почала публічні тести схожої функції свого ШІ Claude, який теж може керувати різними програмами.

Це дозволяє Claude використовувати комп’ютер, як це б робила людина – дивлячись на екран, натискати кнопки, клікати та вводити текст.

Нова функція працює через API. Anthropic попереджає, що використання комп’ютера все ще є експериментальним і може бути схильним до помилок.

Microsoft також розробляє агента ШІ, який може здійснювати транзакції від імені користувачів. Голова ШІ-підрозділу Мустафа Сулейман, заявляв у вересні, що бачив, коли агент самостійно здійснював покупки. Сулейман додав, що агент із такими можливостями з’явиться протягом кількох місяців.