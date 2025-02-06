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АМКУ дозволив «Київстару» купівлю компанії Uklon

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ціна Uklon може становити $40–80 млн /Shutterstock

За оцінкою Forbes Ukraine, поточна ціна Uklon може становити $40–80 млн Фото Shutterstock

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії «Київстар» на придбання контрольного пакета акцій Uklon. Таке рішення ухвалено на засіданні АМКУ 6 лютого, повідомив голова відомства Павло Кириленко.

Деталі

  • ПАТ «Київстар» надали дозволи на набуття контролю над компанією «UKLON LTD» та ТОВ «Тех уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Україна», повідомив Кириленко. Такі рішення за п’ятьма заявами «Київстару» ухвалили на сьогоднішньому засіданні Антимонопольного комітету України.

Контекст

«Київстар» подав заявку на придбання Uklon у грудні 2024-го, повідомив Антимонопольний комітет (АМКУ) на запит Forbes Ukraine 24 січня.

Згідно з оцінкою аналітичного відділу Forbes Ukraine, поточна ціна компанії може становити $40–80 млн.

Лідер українського ринку Uklon закінчив три квартали 2024-го з виторгом у 1,2 млрд грн, за даними YouControl. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період 2023-го. 

Для компанії 2024-й – перший повноцінний рік без участі в операційному управлінні співзасновників Сергія СмусяВіталія Дятленка, Дмитра і Вікторії Дубровських. Вони перейшли до наглядової ради у серпні 2023 року. Компанію очолив Сергій Гришков. «Після нашого виходу з операційки компанія стала дорожчою», – казав у грудні 2024-го Forbes Ukraine Смусь.  

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