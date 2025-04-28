МХП Юрія Косюка збільшила придбану частку в іспанській Uvesa з 41% до 91,7%

МХП Юрія Косюка оголосила про успішне завершення періоду приєднання в межах Договору купівлі-продажу акцій (SPA) з акціонерами Grupo Uvesa, другого найбільшого виробника курятини в Іспанії. Про це йдеться у пресрелізі МХП.

Деталі

Після підписання SPA 20 березня 2025 року з акціонерами, що представляють 41% статутного капіталу Uvesa, МХП уклала додаткові угоди про приєднання з іншими акціонерами, що дозволило придбати МХП 91,77% статутного капіталу Uvesa.

Це дає МХП змогу отримати абсолютну більшість у статутному капіталі Uvesa після завершення угоди, йдеться у повідомленні. Завершення транзакції очікується після задоволення раніше оголошених умов, зокрема отримання дозволів на концентрацію та погодження щодо іноземних субсидій з боку Єврокомісії.

Умови SPA не змінилися: фіксована ціна придбання у розмірі €225 за акцію та додаткова умовна винагорода до 21,43 євро за акцію.

Розрахунок буде здійснено грошовими коштами під час закриття угоди та забезпечений банківською гарантією на першу вимогу, повідомила компанія.

Контекст

20 березня МХП, яка котирується на Лондонській біржі, підписала договір про покупку акцій з акціонерами, які володіють понад 41% іспанської Uvesa, йдеться у повідомленні компанії. Інші акціонери Uvesa можуть приєднатись до угоди протягом місяця, зазначалося у повідомленні МХП.

Grupo Uvesa — один із лідерів харчової промисловості Іспанії, що понад 60 років спеціалізується на виробництві м’яса птиці та кормів. Це – непублічна компанія, але має понад 1500 акціонерів. «Група утворювалася приєднанням малих ферм з їхніми власниками як акціонерами», – каже міноритарій МХП Андрій Нестерук.

Оскільки акції Uvesa не торгуються на біржі, навколо її купівлі розгорнулася тендерна війна. Після того як у грудні 2024-го МХП висунула іспанській компанії пропозицію про купівлю, Uvesa отримала ще дві: від португальської групи Lusiaves та іспанської Fuertes.

Як МХП вдалось перемогти у торгах і скільки на угоді заробили топи Uvesa, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.