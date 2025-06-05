Група компаній ОККО Віталія Антонова хоче купити проєкт вітроелектростанції у Волинській області потужністю 192 МВт у девелопера UDPR. Про це свідчить порядок денний Антимонопольного комітету України за 5 червня.

Деталі

ОККО (GNG Retail Limited) подала заяви в АМКУ на придбання трьох ВЕС через ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» 23 квітня.

Заяви стосуються ТОВ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-1», ТОВ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-2» і ТОВ «ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-3» у селі Затурці Волинської області. Усі вони на етапі розробки.

Потужність майбутньої електростанції – 192 МВт, повідомили в пресслужбі ОККО.

Набути прямий та опосередкований контроль над трьома ВЕС компанія просить дозволу шляхом придбання часток в їхніх статутних капіталах, що забезпечують перевищення 50% голосів у вищих органах управління товариств.

Контекст

ОККО Віталія Антонова до 2030 року планує побудувати 600 МВт вітроелектростанцій, 200 МВт сонячних електростанцій і 150 МВт установок зберігання енергії, повідомив у травні гендиректор компанії Василь Даниляк. У квітні компанія залучила €157 млн для вітрової електростанції на Волині, додавши €68 млн власних інвестицій.

У 2021–2024 роках компанія інвестувала у дахові СЕС близько 87 млн грн. У лютому ОККО ввела в експлуатацію свою першу батарейку потужністю 20 МВт. Вартість – близько €20 млн, Очікувана окупність – сім років.

UDPR – інвестиційно-девелоперська компанія в галузі відновлюваної енергетики, бенефіціарами якої є Василь Хмельницький і Сергій Євтушенко. Компанія розробляє сонячні та вітрові електростанції.