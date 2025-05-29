Група компаній ОККО до 2030 року планує побудувати 600 МВт вітроелектростанцій, 200 МВт сонячних електростанцій і 150 МВт установок зберігання енергії, повідомив гендиректор компанії Василь Даниляк в ефірі « Business Breakfast із Володимиром Федоріним ».

Деталі

Протягом пʼяти років ОККО має побудувати близько 600 МВт вітроелектростанцій, 200 МВт сонячних електростанцій і 150 МВт установок зберігання енергії (energy storage), каже Даниляк.

Компанія першою в Україні в лютому 2025-го запустила energy storage на 20 МВт, будує ВЕС на 150 МВт та на середину 2024-го побудувала до 5 МВт сонячних електростанцій.

«Розподілена генерація електроенергії – це, першу чергу, безпека, що є значним фактором у кожному бізнесі», – каже керівник компанії.

Контекст

У 2021–2024 роках компанія інвестувала у дахові СЕС близько 87 млн грн. У лютому ОККО ввела в експлуатацію свою першу батарейку потужністю 20 МВт. Вартість – близько €20 млн, Очікувана окупність – 7 років.

У квітні компанія залучила €157 млн для вітрової електростанції на Волині, додавши €68 млн власних інвестицій.