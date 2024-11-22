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АМКУ оштрафував власника «БРСМ-Нафта» за оренду АЗС Glusco

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Антимонопольний комітет оштрафував оператора мережі «БРСМ-Нафта» – ТОВ «Євро Смарт Пауер» – на 12,3 млн грн за оренду автозаправної станції Glusco без його дозволу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ від 22 листопада.

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Деталі

  • У серпні 2021 року ТОВ «Євро Смарт Пауер» отримала в оренду АЗС у ТОВ «Кершер», яке входило до структури Glusco, без отримання дозволу комітету, зазначив АМКУ.
  • Орендована АЗС у Києві – це окрема господарська одиниця. Цей актив забезпечив ТОВ «Євро Смарт Пауер» ринковий оборот високооктанових бензинів, дизельного пального та скрапленого газу, пояснив комітет.
  • Вартісні показники учасників концентрації за 2020 рік перевищували дозволені порогові значення, тому така концентрація потребувала одержання дозволу АМКУ.
  • Комітет визнав, що ТОВ «Євро Смарт Пауер» порушило антимонопольне законодавство та оштрафував товариство на 12,3 млн грн.

Контекст

У 2021 році в рамках кримінального провадження правоохоронці заблокували роботу групи Glusco, до якої входило і ТОВ «Кершер». Після цього компанія вирішила здати в оренду частину своїх АЗС для покриття операційних витрат. За інформацією enkorr, тоді сітка «БРСМ» взяла в оренду дві станції в Харкові й Коротичі (Харківська область) і один комплекс – у Києві.  

Компанія не надала АМКУ повних даних, які б підтверджували чи спростували необхідність отримання дозволу від органів комітету на одержання в оренду АЗС. За це БРСМ вже була оштрафована на 3,3 млн грн.

У березні 2024 року АМКУ надав «Укрнафті» дозвіл на концентрацію мережі Glusco. 15 березня були підписані акти приймання передачі між «Укрнафтою» та АРМА.

Держава отримуватиме 90% чистого прибутку (10% – винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме «Укрнафта» незалежно від прибутку, становить 7 млн грн.

«Укрнафта» розпочала ребрендинг автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління.

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