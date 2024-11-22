АМКУ оштрафував власника «БРСМ-Нафта» за оренду АЗС Glusco

Антимонопольний комітет оштрафував оператора мережі «БРСМ-Нафта» – ТОВ «Євро Смарт Пауер» – на 12,3 млн грн за оренду автозаправної станції Glusco без його дозволу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ від 22 листопада.

Деталі

У серпні 2021 року ТОВ «Євро Смарт Пауер» отримала в оренду АЗС у ТОВ «Кершер», яке входило до структури Glusco, без отримання дозволу комітету, зазначив АМКУ.

Орендована АЗС у Києві – це окрема господарська одиниця. Цей актив забезпечив ТОВ «Євро Смарт Пауер» ринковий оборот високооктанових бензинів, дизельного пального та скрапленого газу, пояснив комітет.

Вартісні показники учасників концентрації за 2020 рік перевищували дозволені порогові значення, тому така концентрація потребувала одержання дозволу АМКУ.

Комітет визнав, що ТОВ «Євро Смарт Пауер» порушило антимонопольне законодавство та оштрафував товариство на 12,3 млн грн.

Контекст

У 2021 році в рамках кримінального провадження правоохоронці заблокували роботу групи Glusco, до якої входило і ТОВ «Кершер». Після цього компанія вирішила здати в оренду частину своїх АЗС для покриття операційних витрат. За інформацією enkorr, тоді сітка «БРСМ» взяла в оренду дві станції в Харкові й Коротичі (Харківська область) і один комплекс – у Києві.

Компанія не надала АМКУ повних даних, які б підтверджували чи спростували необхідність отримання дозволу від органів комітету на одержання в оренду АЗС. За це БРСМ вже була оштрафована на 3,3 млн грн.

У березні 2024 року АМКУ надав «Укрнафті» дозвіл на концентрацію мережі Glusco. 15 березня були підписані акти приймання передачі між «Укрнафтою» та АРМА.

Держава отримуватиме 90% чистого прибутку (10% – винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме «Укрнафта» незалежно від прибутку, становить 7 млн грн.

«Укрнафта» розпочала ребрендинг автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління.