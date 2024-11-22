АМКУ оштрафував власника «БРСМ-Нафта» за оренду АЗС Glusco

Антимонопольний комітет оштрафував оператора мережі «БРСМ-Нафта» – ТОВ «Євро Смарт Пауер» – на 12,3 млн грн за оренду автозаправної станції Glusco без його дозволу. Про це йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ від 22 листопада.
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Деталі
- У серпні 2021 року ТОВ «Євро Смарт Пауер» отримала в оренду АЗС у ТОВ «Кершер», яке входило до структури Glusco, без отримання дозволу комітету, зазначив АМКУ.
- Орендована АЗС у Києві – це окрема господарська одиниця. Цей актив забезпечив ТОВ «Євро Смарт Пауер» ринковий оборот високооктанових бензинів, дизельного пального та скрапленого газу, пояснив комітет.
- Вартісні показники учасників концентрації за 2020 рік перевищували дозволені порогові значення, тому така концентрація потребувала одержання дозволу АМКУ.
- Комітет визнав, що ТОВ «Євро Смарт Пауер» порушило антимонопольне законодавство та оштрафував товариство на 12,3 млн грн.
Контекст
У 2021 році в рамках кримінального провадження правоохоронці заблокували роботу групи Glusco, до якої входило і ТОВ «Кершер». Після цього компанія вирішила здати в оренду частину своїх АЗС для покриття операційних витрат. За інформацією enkorr, тоді сітка «БРСМ» взяла в оренду дві станції в Харкові й Коротичі (Харківська область) і один комплекс – у Києві.
Компанія не надала АМКУ повних даних, які б підтверджували чи спростували необхідність отримання дозволу від органів комітету на одержання в оренду АЗС. За це БРСМ вже була оштрафована на 3,3 млн грн.
У березні 2024 року АМКУ надав «Укрнафті» дозвіл на концентрацію мережі Glusco. 15 березня були підписані акти приймання передачі між «Укрнафтою» та АРМА.
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