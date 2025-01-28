«Подорожник» цьогоріч планує зарубіжну експансію і націлився на позначку в 2500 аптек

За 2024 рік «Подорожник» відкрив 435 нових аптек, зокрема ювілейну 2000-у аптеку. Цьогоріч «Подорожник» сфокусується на невеликих населених пунктах, де аптек мережі ще немає і планує міжнародну еспансію. Про це розповів СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда. Мережа є номером один за відкриттями в Україні.
Ключові факти
- Виторг «Подорожника» у 2024-му склав 30,9 млрд грн, що на 22% більше ніж роком раніше. Частка товарів власної торгових марок в загальному обʼємі продажів становила 10%.
- За минулий рік «Подорожник» відкрив 53 точки в нових для мережі населених пунктах: переважно це селища, говорить Коляда.
- Компанія відкрила перший мобільний аптечний пункт у Рівненській області та першу навчальну аптеку для онбордингу та кар’єрного розвитку співробітників. У планах – ще п’ять навчальних аптек.
- Кількість клієнтів мережі перевищила 20 млн грн за рік. До «Подорожника» приєдналось понад 4800 нових. Загалом – понад 12 000 людей.
- У 2025 році компанія планує вийти на міжнародні ринки. В яку саме країну, ще невідомо. «Ринки Євросоюзу доволі складні для входу, зараз ми знаходимось на етапі досліджень», – додає Коляда.
Контекст
Компанія «Подорожник» є найбільшим аптечним оператором України і об’єднує 2188 торгових точок станом на 27 січня 2025 року.
У 2024 році «Подорожник» став найшвидше зростаючою мережею в ритейлі, свідчать дані RAU. У трійці лідерів також – «Аврора» та Mashket.
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