«Подорожник» цьогоріч планує зарубіжну експансію і націлився на позначку в 2500 аптек

За 2024 рік «Подорожник» відкрив 435 нових аптек, зокрема ювілейну 2000-у аптеку. Цьогоріч «Подорожник» сфокусується на невеликих населених пунктах, де аптек мережі ще немає і планує міжнародну еспансію. Про це розповів СЕО мережі аптек «Подорожник» Тарас Коляда. Мережа є номером один за відкриттями в Україні.