Генеральний директор фінансової компанії NovaPay Андрій Кривошапко залишає посаду. Про це Forbes Ukraine розповіли два співрозмовники з ринку, які спілкувались на правах анонімності. Пізніше інформацію підтвердили у пресслужбі компанії.

Деталі

Кривошапко йде з посади генерального директора після майже десяти років на посаді.

Він продовжить очолювати компанію до жовтня.

«NovaPay входить у нову фазу активного розвитку, і зміни в керівництві є частиною цього процесу, – йдеться у письмовому коментарі пресслужби. – Незабаром компанія оголосить ім’я нового керівника NovaPay та продовжить розвиток компанії».

Контекст

Кривошапко розпочав кар’єру в поштовому операторі «Нова пошта» (НП) в 2003 році на посаді бухгалтера. У 2006-му очолив департаменту розвитку в «Новій пошті».

Посаду регіонального директора в НП Кривошапко зайняв ще через чотири роки, а у червні 2014-го став національним директором компанії.

Співзасновники «Нової Пошти» Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк заснували компанію NovaPay як внутрішній фінансовий сервіс для клієнтів НП у 2013-му.

NovaPay Кривошапко очолив у квітні 2016-го. Компанія тоді мала назву «Postfinance».

Майже два роки тому NovaPay запустила мобільний застосунок. Перший кредитний продукт «Посилка в кредит» від NovaPay зʼявився наприкінці 2022-го, а у липні 2024-го команда фінустанови запустила розстрочку.

NovaPay у квітні 2023-го отримала розширену ліцензію Національного банку, і стала першою українською небанківською установою, яка може відкривати рахунки, випускати кредитні та платіжні картки, а також надавати послуги еквайрингу та грошових переказів бізнесу.

У червні команда NovaPay запустила сервіс чекауту, розробка якого тривала близько пів року. З цим сервісом клієнт може зберігати свої дані на сторінках оформлення замовлення.

Нацбанк 6 червня оштрафував NovaPay за порушення у сфері фінмоніторингу на понад 90 млн грн.

NovaPay також отримала два письмових застереження: за порушення вимог перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, та здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без відповідної ліцензії Нацбанку.

Після публікації додано письмовий коментар пресслужби NovaPay.