Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Андрій Кривошапко залишає посаду СЕО NovaPay

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

1 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

01:54 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 01:54

Генеральний директор фінансової компанії NovaPay Андрій Кривошапко залишає посаду. Про це Forbes Ukraine розповіли два співрозмовники з ринку, які спілкувались на правах анонімності. Пізніше інформацію підтвердили у пресслужбі компанії.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • Кривошапко йде з посади генерального директора після майже десяти років на посаді.
  • Він продовжить очолювати компанію до жовтня.
  • «NovaPay входить у нову фазу активного розвитку, і зміни в керівництві є частиною цього процесу, – йдеться у письмовому коментарі пресслужби. – Незабаром компанія оголосить ім’я нового керівника NovaPay та продовжить розвиток компанії».

Контекст

Кривошапко розпочав кар’єру в поштовому операторі «Нова пошта» (НП) в 2003 році на посаді бухгалтера. У 2006-му очолив департаменту розвитку в «Новій пошті».

Посаду регіонального директора в НП Кривошапко зайняв ще через чотири роки, а у червні 2014-го став національним директором компанії.

Співзасновники «Нової Пошти» Вячеслав Климов і Володимир Поперешнюк заснували компанію NovaPay як внутрішній фінансовий сервіс для клієнтів НП у 2013-му.

NovaPay Кривошапко очолив у квітні 2016-го. Компанія тоді мала назву «Postfinance».

Майже два роки тому NovaPay запустила мобільний застосунок. Перший кредитний продукт «Посилка в кредит» від NovaPay зʼявився наприкінці 2022-го, а у липні 2024-го команда фінустанови запустила розстрочку.

NovaPay у квітні 2023-го отримала розширену ліцензію Національного банку, і стала першою українською небанківською установою, яка може відкривати рахунки, випускати кредитні та платіжні картки, а також надавати послуги еквайрингу та грошових переказів бізнесу.

У червні команда NovaPay запустила сервіс чекауту, розробка якого тривала близько пів року. З цим сервісом клієнт може зберігати свої дані на сторінках оформлення замовлення.  

Нацбанк 6 червня оштрафував NovaPay за порушення у сфері фінмоніторингу на понад 90 млн грн.

NovaPay також отримала два письмових застереження: за порушення вимог перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, та здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без відповідної ліцензії Нацбанку.

Після публікації додано письмовий коментар пресслужби NovaPay.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні