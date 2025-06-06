Національний банк України оштрафував шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації незаконних доходів та валютного регулювання. ТОВ «НоваПей» (NovaPay), що забезпечує платіжні послуги для клієнтів «Нової пошти», отримало штраф у розмірі 90,66 млн грн, повідомила пресслужба НБУ.

Деталі

Причиною стало невідповідне виконання обов’язків щодо організації первинного фінансового моніторингу, що призвело до несвоєчасного виявлення операцій, які підлягають моніторингу, та неналежного обміну інформацією з відповідними органами.

Крім того, ТОВ «НоваПей» отримало два письмових застереження: за невідповідність вимогам щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, а також за здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без ліцензії НБУ.

Інші фінансові компанії також були оштрафовані, але на значно менші суми.

Пресслужба «Нової пошти» заявила, що штраф буде сплачено в повному обсязі та в установлені терміни без оскарження. Для запобігання подальшим санкціям NovaPay уже впровадив заходи, зокрема посилений моніторинг регулярності й обсягів післяплат фізичних осіб, а також вдосконалив напрямки, на які звернув увагу регулятор, заявили у компанії.

Контекст

NovaPay – міжнародний фінансовий сервіс у складі групи компаній NOVA («Нова пошта»), який уже 12 років пропонує платіжні послуги онлайн та офлайн у більш ніж 3500 відділеннях «Нової пошти».

У квітні 2023 року NovaPay отримав розширену ліцензію від НБУ, ставши першою небанківською установою в Україні з правом відкривати рахунки, випускати платіжні та кредитні картки, а також надавати послуги еквайрингу й грошових переказів для бізнесу.

За перші три квартали 2024 року NovaPay обробив 292 млн транзакцій, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна сума переказів через систему склала 213,7 млрд грн, що на 29% перевищує показник попереднього року.

До державного бюджету компанія сплатила податків і зборів на суму понад 1 млрд грн, що на 22% більше, ніж торік. Інвестиції в підтримку перемоги досягли 4,5 млн грн.