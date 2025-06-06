Національний банк України оштрафував шість небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання легалізації незаконних доходів та валютного регулювання. ТОВ «НоваПей» (NovaPay), що забезпечує платіжні послуги для клієнтів «Нової пошти», отримало штраф у розмірі 90,66 млн грн, повідомила пресслужба НБУ.
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Деталі
- Причиною стало невідповідне виконання обов’язків щодо організації первинного фінансового моніторингу, що призвело до несвоєчасного виявлення операцій, які підлягають моніторингу, та неналежного обміну інформацією з відповідними органами.
- Крім того, ТОВ «НоваПей» отримало два письмових застереження: за невідповідність вимогам щодо перевірки клієнтів, які є політично значущими особами або пов’язаними з ними, а також за здійснення транскордонних переказів валютних цінностей без ліцензії НБУ.
- Інші фінансові компанії також були оштрафовані, але на значно менші суми.
- Пресслужба «Нової пошти» заявила, що штраф буде сплачено в повному обсязі та в установлені терміни без оскарження. Для запобігання подальшим санкціям NovaPay уже впровадив заходи, зокрема посилений моніторинг регулярності й обсягів післяплат фізичних осіб, а також вдосконалив напрямки, на які звернув увагу регулятор, заявили у компанії.
Контекст
NovaPay – міжнародний фінансовий сервіс у складі групи компаній NOVA («Нова пошта»), який уже 12 років пропонує платіжні послуги онлайн та офлайн у більш ніж 3500 відділеннях «Нової пошти».
У квітні 2023 року NovaPay отримав розширену ліцензію від НБУ, ставши першою небанківською установою в Україні з правом відкривати рахунки, випускати платіжні та кредитні картки, а також надавати послуги еквайрингу й грошових переказів для бізнесу.
За перші три квартали 2024 року NovaPay обробив 292 млн транзакцій, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна сума переказів через систему склала 213,7 млрд грн, що на 29% перевищує показник попереднього року.
До державного бюджету компанія сплатила податків і зборів на суму понад 1 млрд грн, що на 22% більше, ніж торік. Інвестиції в підтримку перемоги досягли 4,5 млн грн.
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