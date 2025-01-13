Apple планує восени випустити найтонший смартфон у своїй лінійці – iPhone Air

Компанія Apple планує восени 2025 року презентувати iPhone 17 Air, який стане найтоншою моделлю в історії лінійки iPhone. Новий пристрій позиціонується як «тестовий полігон для технологій майбутнього». Про це пише Bloomberg 13 січня.

Деталі

Головна мета розробки – демонстрація навичок мініатюризації Apple та впровадження інноваційного кремнію. Очікується, що iPhone 17 Air буде приблизно на 2 мм тоншим за будь-яку іншу модель бренду.

Новинка також стане першим смартфоном Apple, оснащеним власним модемом, кодова назва якого – Sinope. Дебют цієї технології заплановано на весну 2025 року в новій моделі iPhone SE.

Попри те що iPhone 17 Air не розрахований на роль бестселера, Apple прогнозує значний резонанс навколо цього пристрою.

Контекст

У другому кварталі 2024 року Apple вибули з п’ятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї через зростаючу конкуренцію з місцевими брендами. Частка iPhone на китайському ринку знизилася з 16% до 14%, і компанія відвантажила лише 9,7 млн смартфонів, що дозволило їй зайняти шосте місце за цим показником. Минулого року в цей самий період Apple займала третю позицію.

Проте восени 2024 року Apple змогла збільшити продажі iPhone 16 у Китаї на 20% порівняно з попередньою моделлю за аналогічний період у 2023 році, як свідчать дані Counterpoint Research. Це стало позитивним знаком для компанії, оскільки вона намагається закріпити свої позиції на найбільшому в світі ринку смартфонів. iPhone 16, що дебютував у вересні, наразі демонструє кращі результати продажу порівняно з попередником. Крім того, споживачі продовжують обирати більш дорогі моделі: продажі iPhone 16 Pro та Pro Max зросли на 44% порівняно з минулорічними версіями.