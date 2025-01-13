Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Apple планує восени випустити найтонший смартфон у своїй лінійці – iPhone Air

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Компанія Apple планує восени 2025 року презентувати iPhone 17 Air, який стане найтоншою моделлю в історії лінійки iPhone. Новий пристрій позиціонується як «тестовий полігон для технологій майбутнього». Про це пише Bloomberg 13 січня.

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі 

  • Головна мета розробки – демонстрація навичок мініатюризації Apple та впровадження інноваційного кремнію. Очікується, що iPhone 17 Air буде приблизно на 2 мм тоншим за будь-яку іншу модель бренду.
  • Новинка також стане першим смартфоном Apple, оснащеним власним модемом, кодова назва якого – Sinope. Дебют цієї технології заплановано на весну 2025 року в новій моделі iPhone SE.
  • Попри те що iPhone 17 Air не розрахований на роль бестселера, Apple прогнозує значний резонанс навколо цього пристрою.

Контекст 

У другому кварталі 2024 року Apple вибули з п’ятірки найбільших постачальників смартфонів у Китаї через зростаючу конкуренцію з місцевими брендами. Частка iPhone на китайському ринку знизилася з 16% до 14%, і компанія відвантажила лише 9,7 млн смартфонів, що дозволило їй зайняти шосте місце за цим показником. Минулого року в цей самий період Apple займала третю позицію.

Проте восени 2024 року Apple змогла збільшити продажі iPhone 16 у Китаї на 20% порівняно з попередньою моделлю за аналогічний період у 2023 році, як свідчать дані Counterpoint Research. Це стало позитивним знаком для компанії, оскільки вона намагається закріпити свої позиції на найбільшому в світі ринку смартфонів. iPhone 16, що дебютував у вересні, наразі демонструє кращі результати продажу порівняно з попередником. Крім того, споживачі продовжують обирати більш дорогі моделі: продажі iPhone 16 Pro та Pro Max зросли на 44% порівняно з минулорічними версіями.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні