Apple вивчає можливості створення смарт-окулярів. Її гарнітура Vision Pro досі не стала масовим продуктом

Компанія Apple Inc. вивчає можливість виходу на ринок смарт-окулярів, проводячи внутрішнє дослідження товарів, пише Bloomberg . Це дозволить компанії наслідувати приклад Meta Platforms Inc. і вийти на ринок, який набирає популярності.

Ключові факти

Ініціатива під кодовою назвою Atlas стартувала минулого тижня і включає збір відгуків від співробітників Apple про розумні окуляри, за словами людей, обізнаних у цьому питанні.

Додаткові фокус-групи заплановані на найближче майбутнє. Дослідження проводяться командою Apple Product Systems Quality, частиною підрозділу апаратної інженерії.

Коли Apple вивчає, чи варто виходити в нову категорію, вона часто проводить секретні фокус-групи, щоб зрозуміти, чи людям подобаються існуючі продукти. Зазвичай компанія покладається на співробітників, а не на клієнтів, тому може не афішувати свої плани.

Раніше агентство повідомляло, що виробник iPhone розглядає можливість виводу на ринок потенційного конкурента пристрою Ray-Ban від Meta, хоча фактичний продукт зʼявиться лише за кілька років. Її підхід може включати створення розумних окулярів, які будуть працювати як популярні навушники AirPods. Версія у формі окулярів забезпечить більш тривалий термін служби батареї, датчики та покращену аудіотехнологію.

Результати дослідження, швидше за все, допоможуть Apple визначити, які функції слід включити до своїх окулярів, а також визначити можливі способи використання цієї технології.

Створення успішного пристрою для носіння на обличчі стало викликом для компанії. Гарнітура Vision Pro від Apple за $3499 вважається надто громіздкою та дорогою, щоб стати масовим продуктом. Apple планує оновити Vision Pro, пристрій чудово підходить для перегляду відео та виконання офісної роботи, але його вага, висока ціна та обмежений контент зробили його нішевим продуктом. Компанія працює над дешевшою версією із менш дорогими компонентами.

Контекст

Протягом багатьох років Apple намагалася створити легшу версію пристрою доповненої реальності – щось, що можна було б носити цілий день та потенційно замінити iPhone. Робота над цим проектом зупинилася через численні технічні проблеми.

Тим часом Meta досягла успіху з більш спрощеною формулою. Її окуляри за $299, створені у партнерстві з Luxottica Group SpA, не є справжніми окулярами доповненої реальності, вони не накладають інформацію на скло. Але вони дозволяють користувачам знімати відео, приймати телефонні дзвінки та запитувати помічника на основі штучного інтелекту. Тепер Apple намагається створити щось схоже.