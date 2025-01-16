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Apple втрачає лідерство у Китаї. Квартальні продажі iPhone впали на 25%

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Американська компанія Apple втратила статус найбільшого продавця смартфонів в Китаї в 2024 році: місцеві конкуренти Vivo і Huawei обігнали виробника iPhone після того, як його річні постачання в країну скоротилися на 17%, пише Reuters із посиланням на дані дослідницької компанії Canalys 16 січня.

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Ключові факти

  • Згідно із оприлюдненими даними, це стало найбільшим річним падінням продажів Apple у Китаї за всю історію компанії та супроводжувалося скороченням у всіх чотирьох кварталах, включаючи падіння на 25% в останньому кварталі.
  • За підсумками року виробник бюджетних смартфонів Vivo зайняв 17% ринку в Китаї, за ним йдуть преміальний конкурент Huawei з 16% і Apple з 15%, що свідчить про зростання тиску з боку місцевих виробників на одному з найбільших світових ринків.
  • Зниження також вказує на те, що такі фактори, як відсутність можливостей штучного інтелекту в останніх моделях iPhone, що продаються в Китаї, де ChatGPT недоступний, підривають конкурентоспроможність Apple.
  • «Це найгірші річні показники Apple в Китаї», – заявив аналітик Canalys Тобі Чжу.
  • За його словами, становище Apple на ринку стикається з численними проблемами: безперервний випуск флагманських моделей Huawei, поширення вітчизняних складаних телефонів у високих цінових сегментах і такі Android-бренди, як Xiaomi і Vivo, які завойовують лояльність споживачів за рахунок технологічних інновацій.

Контекст

Китай залишається найбільшим і найбільш конкурентним ринком смартфонів у світі, заявляв виконавчий директор Apple Тім Кук. Apple і Huawei перебувають у напруженій боротьбі з того часу, як китайський техногігант випустив свій смартфон Mate 60 минулого року.

Раніше Apple демонструвала чотири роки стабільного зростання після санкцій США, внаслідок яких у 2019 році Huawei була включена до списку організацій, що обмежило її доступ до американських технологій. Але Huawei впевнено повернулася до преміум-сегменту з серпня 2023 року. Китайська компанія повідомила про зростання постачання на 24% у четвертому кварталі.

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