Apple теряет лидерство в Китае. Квартальные продажи iPhone упали на 25%

Американская компания Apple потеряла статус крупнейшего продавца смартфонов в Китае в 2024 году: местные конкуренты Vivo и Huawei обогнали производителя iPhone после того, как его годовые поставки в страну сократились на 17%, пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Canalys 16 января.

Ключевые факты

Согласно обнародованным данным, это стало самым большим годовым падением продаж Apple в Китае за всю историю компании и сопровождалось сокращением во всех четырех кварталах, включая падение на 25% в последнем квартале.

По итогам года производитель бюджетных смартфонов Vivo занял 17% рынка в Китае, за ним следуют премиальный конкурент Huawei с 16% и Apple с 15%, что свидетельствует о росте давления со стороны местных производителей на одном из крупнейших мировых рынков.

Снижение также указывает на то, что такие факторы, как отсутствие возможностей искусственного интеллекта в последних моделях iPhone, продаваемых в Китае, где ChatGPT недоступен, подрывают конкурентоспособность Apple.

«Это худшие годовые показатели Apple в Китае», – заявил аналитик Canalys Тоби Чжу.

По его словам, положение Apple на рынке сталкивается с многочисленными проблемами: непрерывный выпуск флагманских моделей Huawei, распространение отечественных складных телефонов в высоких ценовых сегментах и ​​такие Android-бренды, как Xiaomi и Vivo, которые завоевывают лояльность потребителей за счет технологических инноваций.

Контекст

Китай остается самым крупным и самым конкурентным рынком смартфонов в мире, заявлял исполнительный директор Apple Тим Кук. Apple и Huawei находятся в напряженной борьбе с тех пор, как китайский техногигант выпустил свой смартфон Mate 60 в прошлом году.

Ранее Apple демонстрировала четыре года стабильного роста после санкций США, в результате которых в 2019 году Huawei была включена в список организаций, что ограничило ее доступ к американским технологиям. Но Huawei уверенно вернулась в премиум-сегмент с августа 2023 года. Китайская компания сообщила о росте поставок на 24% в четвертом квартале.