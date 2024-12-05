«Подорожник», «Аврора» та Mashket. RAU назвала лідерів із нарощування мереж із початку року

Найбільший прогрес у розширенні мереж за 10 місяців 2024 року продемонстрували три галузі ритейлу: аптеки, non-food, продуктовий. Серед лідерів – «Подорожник», «Аврора» та Mashket. Про це йдеться в дослідженні Retail Association of Ukraine.

Ключові факти

Найбільший прогрес у розширенні мереж за січень–жовтень 2024 року – за аптечною галуззю. На неї припадає 977 нових локацій (43% всіх нових об’єктів у ритейлі). У сегменті non-food відкрили 578 магазинів (25%), у продуктовому ритейлі – 379 нових точок (17%).

В лідерах розширення – мережа аптек «Подорожник», яка додала 370 нових локацій за січень–жовтень 2024 року. Мережа налічує понад 2000 аптек і зростає далі, розвиваючись переважно за рахунок власних інвестицій.

Друга за розширенням – «Аврора» з 340 нових магазинів. У першій половині 2024 року пріоритетом було масштабування й розширення мережі, у другій – ефективні відкриття: приведення торгових точок до поточних стандартів. Для запуску нових локацій обирають населені пункти від 7000 мешканців, а пріоритетними є центральні райони міст.

Замикає трійку лідерів із нарощування мереж продуктовий ритейл Mashket із 67 точками. Mashket розширював мережу в Хмельницькій та Вінницькій областях. На масштабування був спрямований весь прибуток, були залучені кредити. В 2024 році почали також використовувати франчайзингові моделі.

Сегменти і мережі з найбільшою кількістю магазинів, відкритих за 10 місяців 2024 року Фото rau.ua

Кількість працюючих магазинів за 10 місяців поточного року збільшилася на 2279 точок. Київ та область – лідер. Тут відкрили 592 нові магазини. До трійки лідерів входять Дніпропетровська область із 239 новими магазинами і Львівська область, де відкрили 143 нові магазини.

Кількість продовольчих магазинів зросла на 379 точок, непродовольчих – на 578. За 10 місяців 2024 року відкрили 977 аптек, 120 нових та відновлених магазинів техніки та електроніки, 108 нових магазинів одягу, взуття та аксесуарів.

Ключові області та ритейлери з найбільшою кількістю магазинів, відкритих за 10 місяців 2024 року Фото rau.ua

Найактивніші мережі – продуктові Mashket, АТБ, Thrash! Траш!, «Фора», «Наш край», непродовольчі – «Аврора», «Копійочка», Eva, Master Zoo, MBM My Home, аптеки – «Подорожник», «9-1-1», АНЦ, «Бажаємо здоров’я» та аптека 3І. «Кібернетики», «Алло», Yabluka, Lifecell, Moyo – найактивніші мережі техніки й електроніки, а в сегменті одягу, взуття та аксесуарів – бренди Sinsay, Sezon, Adidas, Colin’s, Solmar.

За січень–жовтень 2024-го в Україні відкрили 69 магазинів ювелірних виробів, 22 нові АЗК, 14 нових магазинів DIY-формату.

Кількість відкритих і закритих магазинів за 10 місяців 2024 року Фото rau.ua

Контекст

На листопад 2024 року в Україні працювало 22 557 торговельних точок 110 компаній-ритейлерів, які представляють вісім основних галузей.

Аптечні мережі займають 36% від загальної кількості роздрібних точок різних галузей ритейлу. На жовтень 2024 року в Україні працювало 8135 аптек.

Сегмент продовольчого ритейлу складає суттєву частку вітчизняної роздрібної торгівлі – 21%. У жовтні 2024 року по всій Україні працювало 4722 магазини різного формату: від гіпер- та супермаркетів до магазинів біля дому.

На сектор непродовольчого ритейлу припадає 4272 торгові точки – це майже п’ята частина від кількості магазинів усіх восьми сегментів.

Менше 9% від загальної кількості магазинів займає сегмент техніки та електроніки з 1929 магазинами, майже 8% – сектор АЗК із 1773 комплексами. Ще 4% – торгівля ювелірними виробами (892 точки), 3% – модний сектор (671 магазин одягу, взуття та аксесуарів). Найменший – DIY-формат із 126 магазинами або приблизно 0,5% ритейл-ринку.