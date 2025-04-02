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«АвтоКрАЗ» і «Росава» не могли експортувати у РФ з 2018-го». Жеваго прокоментував санкції РНБО

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

1 хв читання

Один з найбагатших українців Констянтин Жеваго вважає безпідставними довічні санкції, які проти нього в лютому 2025-го запровадив президент Володимир Зеленський. В інтервʼю Forbes Ukraine Жеваго пояснив, що він і його компанії під санкціями Росії з 2018-го і тому не могли торгувати з агресором.

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Деталі

  • За інформацією Forbes Ukraine від правоохоронних органів, серед причин запровадження санкцій проти Констянтин Жеваго: з 2017 до 2022 року його компанії поставили в РФ продукції на 7,5 млрд грн. «АвтоКрАЗ» поставляв вантажівки, які могли бути використані в російській армії, а «Росава» – шини, які через Росію були поставлені на територію ДНР/ЛНР.
  • «Це все брехня», – каже Жеваго. «Я і мої підприємства під санкціями Росії з 2018-го року за мою антиросійську політичну позицію, – додає він. – Тому «АвтоКрАЗ» чи «Росава» не могли постачати будь-яку продукцію в РФ, навіть якби дуже сильно хотіли».
  • Жеваго вважає санкції проти себе політичним переслідуванням і планує оскаржувати їх в українських судах та ЄСПЛ. «Впевнений, що ці санкції будуть скасовані», – каже він.

Контекст

Стосунки бізнесмена Костянтина Жеваго із президентом Володимиром Зеленським не задались одразу після перемоги останнього у виборах. У середині 2019-го Жеваго відмовився від пропозиції ОП погасити борги, які залишилися після банкрутства банку «Фінанси та Кредит», за словами дотичних до переговорів співрозмовників і самого Жеваго.

Після цього Генпрокуратура оголосила його в міжнародний розшук у справі «Фінанси та Кредит». Проте у 2023-му Верховний суд Франції в Парижі відмовив у задоволенні запиту української сторони про екстрадицію бізнесмена.

Новий виток конфлікту – 12 лютого 2025-го РНБО запровадила проти Жеваго довічні санкції. Офіційно причини запровадження санкцій не повідомляли. За даними, отриманими Forbes Ukraine у правоохоронних органах, компанії Жеваго «АвтоКрАЗ» і «Росава» нібито продали в РФ продукцію на 7,5 млрд грн, частина якої була поставлена на територію ДНР/ЛНР.

Майже через місяць, на початку березня, Печерський районний суд Києва передав до АРМА 49,5% Полтавського ГЗК, найбільшого активу Ferrexpo, акціонером якого є Жеваго (49,3%). Серед інших акціонерів: One Fin Capital (3,8%), Interactive Brokers (3,2%), BlackRock (3%), UBS (2,6%).

Майно було арештоване в межах розслідування ДБР за підозрою Жеваго у розтраті $113 млн із банку «Фінанси та Кредит». АРМА поки не взяло актив в управління. Для цього потрібно змінювати законодавство, пояснила на початку березня голова АРМА Олена Дума. 

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