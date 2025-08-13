Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

АРМА шукає управителя на майно підсанкційного бізнесмена Павла Фукса

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Павло Фукс /Дмитро Ларін для «Українська правда»

Павло Фукс Фото Дмитро Ларін для «Українська правда»

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя на арештоване майно підсанкційного бізнесмена Павла Фукса. Конкурс має відбутися на платформі Прозорро, йдеться у повідомленні АРМА. 

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • За висновками незалежних експертів, загальна вартість майна – майже 214 млн грн.
  • Зокрема, йдеться про елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі Дніпра в смт Козин, Обухівського району Київської області. 
  • У середині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон. 
  • Земельні ділянки знаходяться серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва, зазначило АРМА.
  • Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 27 серпня.
  • Зазначене майно було передано в управління АРМА на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва.

Контекст

У рейтингу найбагатших українців Forbes 2021 року Фукс посідав 67-ме місце з оцінкою статків $165 млн. До рейтингу він потрапив завдяки частці в газовидобувній компанії «Укрнафтобуріння», в якій він партнер Ігоря Коломойськогоі Віталія Хомутинніка. Володіння часткою в компанії він підтвердив в інтервʼю НВ. У цьому ж інтервʼю він погодився з оцінкою його статків від Forbes: «Плюс-мінус так. Може, колись більше, колись менше».

З червня 2021-го Павло Фукс під санкціями РНБО, які, зокрема, передбачають блокування активів та заборону брати участь у приватизації. Причина санкцій – причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні, заявляли в РНБО.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні