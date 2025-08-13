Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) шукає управителя на арештоване майно підсанкційного бізнесмена Павла Фукса. Конкурс має відбутися на платформі Прозорро , йдеться у повідомленні АРМА.

Деталі

За висновками незалежних експертів, загальна вартість майна – майже 214 млн грн.

Зокрема, йдеться про елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі Дніпра в смт Козин, Обухівського району Київської області.

У середині приватного будинку розміщено вартісні та якісні меблі, побутову техніку, облаштовано кінотеатр, тренажерну залу та масажний салон.

Земельні ділянки знаходяться серед елітної приватної забудови та можуть використовуватись для різних задач: від ведення сільського господарства та садівництва до будівництва, зазначило АРМА.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 27 серпня.

Зазначене майно було передано в управління АРМА на підставі рішення Шевченківського районного суду Києва.

Контекст

У рейтингу найбагатших українців Forbes 2021 року Фукс посідав 67-ме місце з оцінкою статків $165 млн. До рейтингу він потрапив завдяки частці в газовидобувній компанії «Укрнафтобуріння», в якій він партнер Ігоря Коломойськогоі Віталія Хомутинніка. Володіння часткою в компанії він підтвердив в інтервʼю НВ. У цьому ж інтервʼю він погодився з оцінкою його статків від Forbes: «Плюс-мінус так. Може, колись більше, колись менше».

З червня 2021-го Павло Фукс під санкціями РНБО, які, зокрема, передбачають блокування активів та заборону брати участь у приватизації. Причина санкцій – причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні, заявляли в РНБО.