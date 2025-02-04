«Астарта» збільшила експорт агропродукції на 18% у 2024-му. Куди постачали найбільше

У 2024 році агрохолдинг «Астарта» поставив на глобальні ринки понад 1,2 млн т продукції, що на 18% більше показника 2023-го, повідомляє пресслужба компанії 4 лютого. Загалом холдинг експортував свою продукцію у 53 країни світу.

Ключові факти

Основними споживачами кукурудзи у 2024 році стали Іспанія, Єгипет, Італія та Ірландія.

Соєві олія і шрот компанії постачалися переважно на ринки країн Східної Європи, також у Саудівську Аравію та Малайзію.

Водночас споживачами цукру були переважно країни Європи, Північної Африки, Близького Сходу, країни CEFTA.

Загалом сільськогосподарська продукція «Астарти» експортувалася у 53 країни світу. За словами директора з комерційної діяльності та стратегічного маркетингу «Астарти» Вячеслава Чука, незважаючи на виклики 2024 року, компанія втримала свої позиції на міжнародних ринках і розширила географію поставок, відкривши нові перспективи для зростання.

Компанія планує подальше розширення ринків збуту, оптимізацію експортної логістики та збільшення обсягів експорту.

Контекст

«Астарта» – провідний експортер цукру та найбільший виробник молока в Україні. П’ять цукрових заводів «Астарти» в сезоні 2024-го виробили 380 000 т цукру – найбільше за останні сім років. Виторг компанії за девʼять місяців 2024 року зріс на 13%, до €441 млн, прибуток – на €20 млн (або 35%), до €75,6 млн.

Компанія зацікавлена у виході на ринок В2С. «Астарта» планує продавати цукор, проте це буде невеликий відсоток від виробництва. «У поточному році – тисячі тонн, у наступних – десятки тисяч тонн», – розповідав в інтерв’ю Forbes Віктор Іванчик.

За підсумками 2024-го холдинг майже вдвічі збільшив продажі ріпаку, до 73 400 т, продажі пшениці зросли на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соєвої олії – на 14%, до 48 350 т. Продажі цукру зросли на 40%, до 395 900 т.

Обсяги продажів кукурудзи зменшились на 24%, до 373 100 т, соняшнику – на 60%, до 47 700 т, соєвого шроту – на 9%, до 159 800 т.