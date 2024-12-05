«Астарта» залучить €5 млн від німецької інвесткомпанії на модернізацію виробництва

Агрохолдинг «Астарта» Віктора Іванчика отримає €5 млн на модернізацію одного з цукрових заводів. Про це йдеться у повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі.

Ключові факти

Кредит у €5 млн на сім років «Астарті» надасть німецька інвестиційна компанія Connect GmbH & Co. geschlossene Invest KG.

Мета – фінансування модернізації цукрового заводу «Астарти».

Контекст:

«Астарта» – провідний експортер цукру та найбільший виробник молока в Україні. Прибуток компанії склав 2,5 млрд грн у 2023 році. П’ять цукрових заводів компанії в сезоні 2023–2024 переробили 1,8 млн т цукрових буряків і виробили понад 271 000 т цукру починаючи з 24 серпня 2024 року (проти 217 000 т за аналогічний період 2023-го).

Рада директорів Міжнародної фінансової корпорації (IFC) з Групи Світового банку має розглянути надання кредиту у розмірі $80 млн на будівництво заводу з виробництва концентрату соєвого білка на Полтавщині. До цього «Астарта» залучила на цей проєкт ще $60 млн від державного «Ощадбанку». Планова річна потужність – 100 000 т на рік.