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«Астарта» увеличила экспорт агропродукции на 18% в 2024-м. Куда поставляли больше всего

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В 2024 году агрохолдинг «Астарта» поставил на глобальные рынки более 1,2 млн т продукции, что на 18% больше показателя 2023-го, сообщает пресс-служба компании 4 февраля. В целом холдинг экспортировал свою продукцию в 53 страны мира.

Ключевые факты

  • Основными потребителями кукурузы в 2024 году стали Испания, Египет, Италия и Ирландия.
  • Соевое масло и шрот компании поставлялись преимущественно на рынки стран Восточной Европы, а также в Саудовскую Аравию и Малайзию.
  • В то же время потребителями сахара были преимущественно страны Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, страны CEFTA.
  • В целом сельскохозяйственная продукция «Астарты» экспортировалась в 53 страны мира. По словам директора по коммерческой деятельности и стратегическому маркетингу «Астарты» Вячеслава Чука, несмотря на вызовы 2024 года, компания удержала свои позиции на международных рынках и расширила географию поставок, открыв новые перспективы для роста.
  • Компания планирует дальнейшее расширение рынков сбыта, оптимизацию экспортной логистики и увеличение объемов экспорта.

Контекст

«Астарта» – ведущий экспортер сахара и крупнейший производитель молока в Украине. Пять сахарных заводов «Астарты» в сезоне 2024-го произвели 380 000 т сахара – больше всего за последние семь лет. Выручка компании за девять месяцев 2024 года выросла на 13%, до €441 млн, прибыль – на €20 млн (или 35%), до €75,6 млн.

Компания заинтересована в выходе на рынок В2С. «Астарта» планирует продавать сахар, однако это будет небольшой процент от производства. «В текущем году – тысячи тонн, в следующих – десятки тысяч тонн», – рассказывал в интервью Forbes Виктор Иванчик.

По итогам 2024-го холдинг почти вдвое увеличил продажи рапса, до 73 400 т, продажи пшеницы выросли на 3%, до 365 900 т, молока – на 3%, до 114 200 т, соевого масла – на 14%, до 48 350 т. Продажи сахара выросли на 40%, до 395 900 т.

Объемы продаж кукурузы снизились на 24%, до 373 100 т, подсолнечника – на 60%, до 47 700 т, соевого шрота – на 9%, до 159 800 т.

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