Зеленський привітав Трампа з перемогою: «Очікуємо на епоху сильних США»

Президент Володимир Зеленський привітав у X республіканця Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. Український лідер сподівається, що Трамп сповідуватиме підхід «мир через силу», що допоможе завершити війну справедливо.

«Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!» – написав Зеленський. Він пригадує «чудову зустріч» із Трампом у вересні. За словами президента, на тій зустрічі вони детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги та шляхи припинення російської агресії проти України.

Зеленський додав, що цінує прихильність Трампа до підходу «мир через силу». Цей принцип може наблизити справедливий мир в Україні, вважає президент.

«Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», – написав Зеленський.

Україна зацікавлена у взаємовигідній політичній й економічній співпраці, додав Зеленський. Як одна з найсильніших держав Європи вона прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі за підтримки союзників.

«З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами», – підсумував він.

Трампа тим часом продовжують вітати світові лідери. Це вже зробили президент Франції Емманюель Макрон, Сербії – Александер Вучіч, Литви – Гітанас Науседа, прем’єри Великої Британії Кір Стармер, Ізраїлю – Біньямін Нетаньягу, Угорщини – Віктор Орбан.

Генсек НАТО Марк Рютте привітав Трампа з тезами, схожими на привітання Зеленського. Він з нетерпінням чекає на співпрацю з Трампом «задля просування миру через силу». Рютте похвалив роботу Трампа під час першої каденції, спрямовану на переконання членів НАТО більше витрачати на оборону.

Контекст

Підрахунок голосів президентських виборів у США ще триває. Але американські медіа вже прогнозують перемогу Трампа у трьох з ключових swing state – Пенсильванії, Джорджії та Північній Кароліні. Йому залишається набрати лише три голоси виборників, щоб остаточно здобути перемогу.

Тим часом Трамп вже виступив перед прихильниками у Палм-Біч у Флориді та оголосив про перемогу. У промові він хвалив бізнесмена Ілона Маска, другого найбільшого донора його кампанії, обіцяв наростити видобуток американської нафти та закінчити війни.

Водночас кандидатка від Демократичної партії, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс, відмовилася виступати цієї ночі та має звернутися до своїх прихильників 6 листопада. Детальніше про перебіг виборів читайте в онлайн-хроніці від Forbes Ukraine.