Autostrada почала будівництво метро на столичний масив Виноградар (фото)

Компанія Autostrada бізнесмена Максима Шкіля почала будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар. Йдеться про дві станції – «Мостицьку» й «Проспект Правди». Роботи компанія проводить за власні обігові кошти й без авансів, йдеться у повідомленні пресслужби Autostrada. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінювала у понад $50 млн.

Деталі

Ділянка від станції «Сирець» до станції ʼМостицькаʼ прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3,78 км, йдеться у повідомленні.

На ділянці «Мостицька» – «Проспект Правди» фахівці Autostrada споруджують унікальний для України двоярусний монолітний тунель. Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району, пояснила компанія. Зараз розробляється котлован та монтується система кріплень для подальшого будівництва тунелю.

На забетонованих ділянках, які залишилися від попереднього підрядника, проводиться ремонтно придатна гідроізоляційна система з ПВХ-мембрани, яку можна відновлювати навіть після вводу об’єкта в експлуатацію. Така гідроізоляція була використана під час будівництва ділянки тунелю між станціями «Либідська» та «Деміївська», зазначила компанія.

На готових ділянках тунелю компанія зворотну засипку грунтом. На інших будівельних майданчиках Autostrada веде підготовчі роботи. Загалом об’єкт включає шість будівельних дільниць.

Будівництво метро на Виноградар. Фото: "Автострада" Будівництво метро на Виноградар. Фото: "Автострада" Будівництво метро на Виноградар. Фото: "Автострада" Будівництво метро на Виноградар. Фото: "Автострада" Будівництво метро на Виноградар. Фото: "Автострада" Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвало договір із АТ «Київметробуд» через незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт. Також за позовом «Київського метрополітену» у судовому порядку вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафних санкцій.

На об’єкті будівництва метро на Виноградар побудований правий перегінний тунель протяжністю майже 1250 метрів від станції «Мостицька» до станції «Сирець». Крім того, завершене будівництво основних конструкцій перегінного вентиляційного вузла. Частково влаштовані огороджувальні конструкції методом «стіна в ґрунті», кріплення котловану металоконструкціями. Споруджені основні конструкції суміщеної тягової підстанції, частково збудовані двоярусні тунелі та інше.

У травні «Київський метрополітен» оголосив новий тендер на будівництво метро на Виноградар на 14 млрд грн. Будувати метро за 13,79 млрд грн зголосилась компанія Максима Шкіля Autostrada. Загальну суму інвестицій в цей проєкт компанія оцінює у понад $50 млн. «Автострада» планувала законтрактувати необхідне обладнання для будівництва метро на суму понад $30 млн.

У серпні цього року «Київський метрополітен» уклав договір з групою «Автострада».