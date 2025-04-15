Азійські індекси зростають услід за Волл-стріт. Ринки реагують на митні сигнали Трампа

Азійські фондові ринки у вівторок, 15 квітня, відкрилися зростанням після позитивної динаміки на Волл-стріт. Напередодні американські індекси підвищилися на понад 0,5% – інвестори позитивно відреагували на новини про можливе помʼякшення митної політики США, пише WSJ .

Деталі

Японський Nikkei 225, південнокорейський KOSPI та сінгапурський індекс Straits Times були серед найкращих за показниками в Азії, піднявшись на 0,9-1,3%. Індекс Taiwan Weighted також додав близько 1%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite торгувалися зі зниженням приблизно на 0,3%, тоді як гонконгський індекс Hang Seng був стабільний після позитивного початку.

В понеділок американський Dow Jones Industrial Average зріс на 0,78%, до 40524,79 пункту. Значення Standard & Poorʼs 500 за підсумками торгів збільшилося на 0,79%, до 5405,97 пункту. Індекс Nasdaq Composite підвищився на 0,64% і завершив сесію на позначці 16831,48 пункту.

Напередодні Трамп заявив, що розглядає призупинення деяких мит, аби підтримати американських автовиробників. Після цього акції Ford зросли на 4%, General Motors – на 3,5%.

У плюсі завершили день і технологічні гіганти: акції Dell подорожчали на 4%, Apple – на 2,2%, а Micron Technology – на 2,1%.

Контекст

Минулого тижня торги на фондовому ринку були одними з найнестабільніших за останній час. 9 квітня американський ринок різко пішов угору після того, як Трамп оголосив 90-денну відстрочку для деяких нових мит. Це стало третім за розміром денним зростанням ринку з часів Другої світової війни.

10 квітня індекс волатильності VIX піднявся вище 50, а акції втратили частину рекордного зростання, яке спостерігалося днем раніше.

11 квітня Трамп вирішив тимчасово не запроваджувати мита на смартфони, комп’ютери, а також на деякі інші пристрої та комплектуючі, зокрема мікросхеми.

Водночас невизначеність посилюють суперечливі сигнали від адміністрації Трампа. Міністерство торгівлі США оголосило про нові розслідування, які можуть призвести до введення мит на ліки та напівпровідники.