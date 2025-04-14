Волл-стріт оживає. Акції техногігантів на премаркеті підскочили після митних послаблень Трампа

Американські фондові індекси зростають на торгах 14 квітня завдяки несподіваному рішенню Дональда Трампа про тимчасове звільнення від мит електроніки, що імпортуються з Китаю. Це дало поштовх для зростання акцій технологічних компаній на початку тижня, пише CNBC .

Деталі

Індекс Dow Jones піднявся на 543 пункти, або 1,4%, індекс S&P 500 додав 1,8%, а технологічний Nasdaq – 2,2%.

Акції Apple, яка найбільше постраждала він торгової війни Трампа, підскочили більш як на 6% до відкриття торгів, зростання акцій Nvidia перевищило 3%. Фонд XLK, який відстежує акції технологічного сектору, додав близько 3%.

Контекст

Минулого тижня торги на фондовому ринку були одними з найнестабільніших за останній час. 9 квітня американський ринок різко пішов угору після того, як Трамп оголосив 90-денну відстрочку для деяких нових мит. Це стало третім за розміром денним зростанням ринку з часів Другої світової війни.

10 квітня індекс волатильності VIX піднявся вище 50, а акції втратили частину рекордного зростання, яке спостерігалося днем раніше.

11 квітня Трамп вирішив тимчасово не запроваджувати мита на смартфони, комп’ютери, а також на деякі інші пристрої та комплектуючі, зокрема мікросхеми.

Попри зростання минулого тижня, усі три основні індекси залишаються в мінусі після оголошення нових мит. Загалом індекс S&P 500 втратив 5,4%, Nasdaq – близько 5%, а Dow Jones – 4,8%.