ЄС призупинив контрзаходи проти мит США на 90 днів

Європейський Союз призупинив свої заходи у відповідь на торгові мита президента Дональда Трампа, щоб дати час для переговорів між блоком і США, йдеться у заяві Єврокомісії 14 квітня. Про призупинення вперше оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, рішення набуде чинності 15 квітня.
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Ключові факти
- 14 квітня Єврокомісія прийняла два правові акти, перший акт запроваджує контрзаходи ЄС, другий – призупиняє їхню дію до 14 липня 2025 року.
- Рішення, яке припиняє на термін до 90 днів заплановані ЄС контрзаходи проти мит США на імпорт сталі та алюмінію, було прийнято у відповідь на відстрочку США на 90 днів введення так званих мит у відповідь.
- Загалом призупинені контрзаходи ЄС охоплюють експорт США на суму €21 млрд.
- У рамках зусиль ЄС щодо пошуку рішення зі США шляхом переговорів єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович 14 квітня перебуває у Вашингтоні, щоб провести зустрічі зі своїми колегами зі США для досягнення рішення шляхом переговорів.
- Зазначається, що ЄС хоче «дати переговорам шанс», але якщо переговори не принесуть задовільних результатів,контрзаходи ЄС набудуть чинності.
- Крім цих призупинених контрзаходів проти мит США на сталь та алюміній, триває підготовча робота щодо подальших контрзаходів блоку.
Контекст
10 лютого США оголосили, що введуть 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та похідних продуктів. Президент фон дер Ляйєн негайно попередила, що такі мита «погані для бізнесу, ще гірші для споживачів» і викличуть жорстку та пропорційну відповідь Європи. Ці мита США запровадили 12 березня.
Мита США у розмірі до 25% застосовуються до промислової сталі та алюмінію, інших напівфабрикатів та готових виробів зі сталі та алюмінію, а також до їх похідних комерційних продуктів (від деталей машин до вʼязальних спиць).
У відповідь ЄС оголосив про швидкий і пропорційний план запровадження контрзаходів щодо експорту товарів із США. 9 квітня держави-члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії.
Пізніше того ж дня США оголосили про 90-денне призупинення всіх універсальних мит, що впливають на ЄС, і ЄС швидко відреагував, оголосивши про призупинення своїх запланованих контрзаходів.
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