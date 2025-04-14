ЄС призупинив контрзаходи проти мит США на 90 днів

Європейський Союз призупинив свої заходи у відповідь на торгові мита президента Дональда Трампа, щоб дати час для переговорів між блоком і США, йдеться у заяві Єврокомісії 14 квітня. Про призупинення вперше оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня, рішення набуде чинності 15 квітня.

Ключові факти

14 квітня Єврокомісія прийняла два правові акти, перший акт запроваджує контрзаходи ЄС, другий – призупиняє їхню дію до 14 липня 2025 року.

Рішення, яке припиняє на термін до 90 днів заплановані ЄС контрзаходи проти мит США на імпорт сталі та алюмінію, було прийнято у відповідь на відстрочку США на 90 днів введення так званих мит у відповідь.

Загалом призупинені контрзаходи ЄС охоплюють експорт США на суму €21 млрд.

У рамках зусиль ЄС щодо пошуку рішення зі США шляхом переговорів єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович 14 квітня перебуває у Вашингтоні, щоб провести зустрічі зі своїми колегами зі США для досягнення рішення шляхом переговорів.

Зазначається, що ЄС хоче «дати переговорам шанс», але якщо переговори не принесуть задовільних результатів,контрзаходи ЄС набудуть чинності.

Крім цих призупинених контрзаходів проти мит США на сталь та алюміній, триває підготовча робота щодо подальших контрзаходів блоку.

Контекст

10 лютого США оголосили, що введуть 25% мита на імпорт сталі, алюмінію та похідних продуктів. Президент фон дер Ляйєн негайно попередила, що такі мита «погані для бізнесу, ще гірші для споживачів» і викличуть жорстку та пропорційну відповідь Європи. Ці мита США запровадили 12 березня.

Мита США у розмірі до 25% застосовуються до промислової сталі та алюмінію, інших напівфабрикатів та готових виробів зі сталі та алюмінію, а також до їх похідних комерційних продуктів (від деталей машин до вʼязальних спиць).

У відповідь ЄС оголосив про швидкий і пропорційний план запровадження контрзаходів щодо експорту товарів із США. 9 квітня держави-члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії.

Пізніше того ж дня США оголосили про 90-денне призупинення всіх універсальних мит, що впливають на ЄС, і ЄС швидко відреагував, оголосивши про призупинення своїх запланованих контрзаходів.