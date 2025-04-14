Ціна на нафту зростає після двотижневого падіння на послабленні мит Трампа

Ціни на нафту перервали двотижневе падіння та почали зростати завдяки рішенню США скасувати тарифи на деякі китайські технологічні товари та збільшенню імпорту нафти Китаєм. Про це пише Trading Economics 14 квітня.

Деталі

Ф’ючерси на нафту Brent зросли станом на 14:20 за Києвом, на 1,5% до $65,7 за барель, а WTI – на 1,6% до $62,4 за барель, перервавши двотижневе падіння.

За даними за березень, імпорт сирої нафти до Китаю збільшився майже на 5% порівняно з минулим роком завдяки постачанням із Ірану та Росії.

Проте нафтові ринки залишаються під тиском через торговельну напругу між США та Китаєм, яка гальмує глобальне економічне зростання та попит на паливо.

Непослідовна митна політика президента США Дональда Трампа – відміна деяких мит і погрози новими, зокрема на напівпровідники, – додає невизначеності.

Цього місяця Brent і WTI втратили приблизно $10. Goldman Sachs знизив прогнози цін на нафту на 2025-2026 роки через уповільнення попиту, особливо на сировину для нафтохімії.

Водночас переговори між США та Іраном можуть зменшити геополітичні ризики, послабивши занепокоєння щодо санкцій.

Контекст

Після повернення до влади в січні Дональд Трамп запровадив 20% мита на всі китайські товари, погрожував 25% митами на імпорт із Канади та Мексики, але відтермінував їхнє введення, встановив високі тарифи на сталь і алюміній, а також анонсував 25% мито на імпортні автомобілі. 2 квітня він оголосив про глобальні взаємні мита.

Трампова тарифна політика посилила торговельну війну з Китаєм, змусивши інвесторів переглядати роль долара у світовій фінансовій системі. 11 квітня міністр фінансів Німеччини закликав уряди сприяти зміцненню позицій євро в глобальній торгівлі.

Того ж дня долар США, казначейські облігації та акції зазнали падіння через побоювання банків та інвесторів, що мита Трампа можуть спричинити рецесію в США, попри його відступ від повноцінної торговельної війни. Євро зріс на 1,6% до $1,138, досягнувши найвищого рівня з лютого 2022 року.