Банки почали приймати заявки на виплату 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». Що потрібно знати

Українці з 10 грудня можуть подати заявку на виплату 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка» через відділення банків-партнерів. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Деталі

Отримати допомогу через банк зможуть ті, хто не може зробити це через застосунок «Дія» або «Укрпошту».

Хто може подати заявку через банк

Люди віком 65+ (потрібно надати паспорт і РНОКПП). Люди, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання . Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх осіб.

Банк через електронну систему взаємодії перевіряє, чи немає дублювання заявки або іншого порушення вимог. Якщо система виявляє порушення, заявнику повідомляють про відмову в отриманні виплати із зазначенням причин. Про таку відмову заявник дізнається одразу в банку.

В разі успішної перевірки після оформлення заяви банк відкриє спеціальний рахунок для виплати допомоги за програмою та оформить банківську картку «Національний кешбек» (віртуальну або пластикову), куди будуть зараховані кошти.

Виплата відбудеться протягом 10 робочих днів. Більше інформації, а також перелік банків, які приймають заявки, доступні на сторінці програми.

Контекст

З початку грудня уряд почав приймати заявки на виплату «зимової єПідтримки» у розмірі 1000 грн. Процес отримання виплат викликав у суспільства низку запитань. Що з цього правда, а де міфи й маніпуляція? Forbes зібрав найпопулярніші запитання і поставив їх банкам і Мінекономіки.