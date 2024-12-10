Банки почали приймати заявки на виплату 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка». Що потрібно знати

Українці з 10 грудня можуть подати заявку на виплату 1000 грн за програмою «Зимова єПідтримка» через відділення банків-партнерів. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Деталі
- Отримати допомогу через банк зможуть ті, хто не може зробити це через застосунок «Дія» або «Укрпошту».
Хто може подати заявку через банк
- Люди віком 65+ (потрібно надати паспорт і РНОКПП).
- Люди, які відмовилися від РНОКПП через релігійні переконання.
- Опікуни, піклувальники або законні представники малолітніх чи неповнолітніх осіб.
- Банк через електронну систему взаємодії перевіряє, чи немає дублювання заявки або іншого порушення вимог. Якщо система виявляє порушення, заявнику повідомляють про відмову в отриманні виплати із зазначенням причин. Про таку відмову заявник дізнається одразу в банку.
- В разі успішної перевірки після оформлення заяви банк відкриє спеціальний рахунок для виплати допомоги за програмою та оформить банківську картку «Національний кешбек» (віртуальну або пластикову), куди будуть зараховані кошти.
- Виплата відбудеться протягом 10 робочих днів. Більше інформації, а також перелік банків, які приймають заявки, доступні на сторінці програми.
Контекст
З початку грудня уряд почав приймати заявки на виплату «зимової єПідтримки» у розмірі 1000 грн. Процес отримання виплат викликав у суспільства низку запитань. Що з цього правда, а де міфи й маніпуляція? Forbes зібрав найпопулярніші запитання і поставив їх банкам і Мінекономіки.
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